誇張！89猴竟鑽蝦皮智取櫃 大鬧嘻笑惹眾怒：支持提告

蝦皮智取店展店快速，方便民眾收取貨，未料有名女網友在IG現實動態分享男性友人竟將自己塞進寄件櫃，整個人一度卡住，周圍朋友圍著他嬉鬧，讓其他網友看了怒火中燒，斥責他是「89猴」。對此，蝦皮購物回應已報警處理。

近日，一名Threads網友轉貼女網友的IG限動影片，從畫面中，可以看到一群年輕人深夜一起走進蝦皮智取店，一名留著林志穎「阿智頭」、身上刺青的年輕男子鑽進寄件櫃，其他友人看了大笑，眾人轟笑說「把自己寄出去」、「這包裹有點大，拿不動啦！」、「這輩子睡過裡面應該沒幾個」。

網友們看了都很怒，轉貼影片的網友更標註蝦皮，希望蝦皮能關注此事，「支持蝦皮提告，媽的社會底層，貨被猴子踩過還有人要嗎」、「這到底有什麼好笑的，賣家的貨品包裝原本好好的，這樣（貨品）壓壞了算誰的？」、「到底要多猴子才有辦法幹出這種事？？」、「拜託一定要提告，導正一下社會風氣」。

蝦皮購物則回應，已啟動調查，並報請警方處理，第一時間進行清理及消毒作業，目前門市正常營運，籲請民眾共同維護安全與良好消費環境，對於任何影響門市秩序或用戶權益之行為，蝦皮購物將依法處理及求償。

