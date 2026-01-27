誇張！IKEA閉店出清變「格鬥戰場」，搶桌椅櫃子要先練「中國功夫」。圖／翻自@Byron_Wan

IKEA（宜家家居）準備在中國關閉多家分店，因此近日進行出清特賣，但現場宛如變成格鬥場，要搶桌椅櫃子前，要先練好「中國功夫」。

影片可見IKEA在哈爾濱等7家分店，進行關店出清特賣會，但現場有不少民眾開始搶購家具，甚至演變成「格鬥大會」。不過最後仍以「力氣大」、「最持久」者獲勝，拿走他們想要的家具。

雖然這樣的景色，對中國人來說習以為常，但對外國網友來說，卻是難以置信。就有外國網友直呼：「這樣太誇張了！」、「大概只有中國人會這樣。」、「不過就是特賣家具，有必要這樣搶？」、「大概是要測試家具的耐用程度吧！」另外也有網友提到，過去中國人在IKEA的「劣跡行為」就不少，包括把IKEA當成自己家，大喇喇睡在賣場的展示床鋪和沙發，甚至還有人直接把IKEA賣場當成摩鐵使用，做出不雅動作。

中國人的誇張迷惑行為，層出不窮，例如近日亞足聯U23亞洲盃足球賽冠軍戰，24日晚間在沙烏地阿拉伯舉行，最後中國隊以0比4遭到日本隊完封。觀看球賽的中國球迷們，有人看到大崩潰，直接暴走砸電視，其激動程度超越玻璃心碎。



