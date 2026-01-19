誇洪詩照顧公公！哥哥再曝「6點真相」遭嗆：父權PUA

娛樂中心／楊佩怡報導

藝人李運慶與妻子洪詩近日成為討論焦點。事件起於李運慶的哥哥李運泰2025年10月在社群平台發文，公開感謝洪詩長期照料罹患失智症父親的付出，該貼文近日被網友翻出後，引來部分質疑聲浪，認為有「孝道外包」、將照顧責任轉嫁給弟媳之嫌，相關討論持續發酵。對此，李運慶的哥哥在留言區公開還原6點真相，不料又遭網友酸：「你的文筆真的….噁到爆你知道嗎？」。





誇洪詩照顧公公被嗆…大伯再曝6真相喊「我有多喜歡她」！網嚇傻開轟：文筆噁到爆

李運泰曾發文感謝洪詩（上圖左），親揭她貼身照護失智爸爸「把屎把尿按摩」，還曝光監視器畫面，引發網友熱議。（圖／翻攝自洪詩IG）

2025年10月李運慶哥哥李運泰發文分享家庭點滴，卻因提及洪詩為公公按摩、把屎把尿等字眼，意外引發網友質疑「把媳婦當傭人」。對此，李運慶哥哥昨（18）日發長文統一回覆。

一、 澄清照顧責任與外籍看護

●李運泰指出在申請到巴氏量表後，就立刻幫爸爸請看護， 他和弟弟李運慶和媽媽、全家人都有一起照顧爸爸。

二、 針對「洪詩（詩涵）」爭議的回應

●李運泰強調，監視器畫面是弟弟李運慶和洪詩自己在社群公開過的畫面，「我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的」。

●大伯李運泰表示洪詩本來就沒有義務要幫爸爸按摩腳，「但當詩涵主動提出來覺得可以協助讓爸爸的血液循環，其實這不過就是一個家庭相處的日常」，同時也透露自己也有幫岳母按摩過腳肩膀，「希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面，就斷定詩涵=傭人」，並澄清文字提到「把屎把尿」只是形容簡易的照顧行為，用詞沒用精準讓有些人產生誤解，他在此說聲抱歉。

●李運泰也喊話「恐婚的人」可以多觀察李運慶和洪詩平時的生活分享，「不要被我片面的文字斷定她們全部婚姻的樣貌」。





大伯李運泰強調一家人感情和睦，只是想用文字表達他對洪詩的喜愛。（圖／翻攝自洪詩IG）

三、 家庭關係

●李運泰澄清閒錢在文章中稱「比運慶帥、說詩涵很幸運、labubu」等，都只是自嘲和自認為的幽默，強調整篇文章重點只有能娶到洪詩有多很榮幸、有多感謝。

●李運泰重申，他們家庭感情真的很好，「單純只想用文字分享我有多喜歡洪詩，想讓大家也更喜歡洪詩，就這麼簡單」。

四、 總結

●大伯李運泰提到留言區的網友，大多數都還是看到了善良正面純粹的價值觀；對於反對的網友，哥哥則表示：「我也尊重畢竟價值觀不同～我無法說服所有反對的人贊成，但希望反對的人能完全清楚所有事情的原貌，等到你確定全部了解並提出見解，絕對尊重」。

●李運泰喊話網友：「如果有人對文章想討論想辯論或有任何疑問，請隨時私訊我，我很願意提供更完整的資訊，也非常期望能透過有質量有高度的對話，讓自己學習到更多」。

●最後，李運泰希望外界能祝福弟弟運慶及洪詩的感情，「我真的很羨慕他們這麼幸福，我也羨慕運慶暖男的個性、羨慕詩涵的貼心，因為我只是一個木頭不浪漫不合格的老公，我羨慕運慶詩涵在女兒睡著後，夫妻倆總有各種增進彼此感情的浪漫小約會～」。

李運慶哥哥發長文列出6點真相，沒想到大部分網友依舊不買單。（圖／翻攝自Threads）

大伯李運泰的統一回應曝光後，又再度遭網友砲轟，「這位大伯，你還是惦惦被砲轟好了，你的文筆真的….噁到爆你知道嗎？」、「Bro你弟娶的老婆你在榮幸什麼？」、「果然，你的文章滿滿感動，還是隱藏不了你羨慕嫉妒的心理」、「這是我看過最偽善的父權式 PUA」、「Bro完全不檢討自己觀念有錯，死要嘴硬」、「洪詩出來澄清，是在替家人善後，不代表這篇文章的視角就沒問題」、「請不要對弟弟的老婆、女兒 投射過度的情感與喜歡， 這種越界的描述本來就不正常， 也讓人噁心」。

