誇洪詩遭炎上！李運慶兄公開6真相…網看驚：謝謝關姻菩薩

演藝圈夫妻李運慶與前「黑澀會美眉」成員洪詩結婚逾2年。近日，一篇李運慶哥哥李運泰於去年發文，感謝弟媳洪詩協助照顧失智父親、替家中分擔壓力的貼文，被網友重新翻出引發討論。部分聲音認為，大伯公開感謝弟媳照顧公公的說法不太尋常，質疑是否將照護責任集中在洪詩身上；也有人認為這只是單純分享家庭近況。不過，反對意見隨後再度挖出李運泰過往的爭議言論，包括曾以「出產」形容兄弟後代，或質疑弟弟與洪詩婚前交往是否能長久等說法，讓輿論再度分成兩派。對此，李運慶的哥哥也出面說明，澄清外界的相關揣測。





「出產」說法與過往貼文被翻出 用詞引發網友反彈





去年10月初，李運慶的哥哥曾發文祝賀弟弟與洪詩迎接第二個孩子，文中提到「我爸媽，這一年半出了三隻孫子孫女，我跟我弟平均每6個月固定出產一隻...」，相關措辭隨即引發爭議。有網友直言不妥，批評「明明是太太和弟媳在生產，卻用『出產』形容」。另外李運慶的哥哥也曾曬出洪詩幫李運慶慶生的合照，寫道「看我弟和洪詩一直同步放噁心的照片，也不知道他們到底能撐多久...」照片則是洪詩幫李運慶親密慶生的合照，貼文內容讓網友直呼很怪異。





誇洪詩照顧公公遭炎上！李運慶哥哥公開6點真相…網看驚：以後會把女兒養成拜金女

李運慶（左）與洪詩（右）。（圖／翻攝自洪詩臉書）









一次說清照顧分工與用詞爭議 強調只是想分享洪詩的好





針對近日外界討論與質疑，演員李運慶的哥哥發文回應，表示對於部分引發誤解的內容，決定集中一次說明，不再逐一回覆。他指出，家中在申請到巴氏量表後，便立刻為父親聘請看護，自己、弟弟與母親也都有共同分擔照顧責任，強調照顧父親是家人應盡的本分，並非值得被特別拿出來放大的事情。

對於先前被討論的監視器畫面，他說明，相關影像其實是 洪詩 與李運慶自行在社群平台公開的內容，並非外界所猜測的其他情況。他也澄清，洪詩本來就沒有義務替父親按摩，當時是洪詩主動提出，認為可協助促進血液循環，這只是一般家庭互動的一部分。他同時提到，自己過去也曾替岳母按摩肩頸，希望外界不要僅憑短短幾秒的畫面，就將洪詩貼上不恰當的標籤。至於文中提到「把屎把尿」的說法，他坦言用詞不夠精準，原意只是形容簡易照顧行為，對因此造成的誤解致上歉意。





誇洪詩照顧公公遭炎上！李運慶哥哥公開6點真相…網看驚：以後會把女兒養成拜金女

李運慶哥哥澄清全文。（圖／翻攝自Threads）









對於部分網友因相關內容而產生對婚姻的負面聯想，他則回應，建議多看看李運慶與洪詩平時分享的婚姻日常，不要只用片段文字就斷定他們整段婚姻的樣貌。他也澄清，自己並沒有什麼顯赫背景，過去提到「比弟弟帥」、「洪詩很幸運」等說法，都是自嘲或自認為的幽默，若讓少數人感到不舒服，也一併致歉。最後，他強調發文的初衷只是單純想分享洪詩的好，並表達對她的感謝與珍惜，也感謝所有關心、鼓勵與批評的網友，希望外界能從更完整的角度理解這對夫妻的家庭生活。

聲明文掀起網友兩派論戰





李運慶哥哥的聲明曝光後，相關話題持續在網路延燒，過往網友留言也被再度翻出，形成正反兩派激烈論戰。不少網友對其說法表達強烈反感，直言：「感謝分享，謝謝你的故事，我會很努力把我女兒們養成拜金女，絕對不要嫁像你們家這樣的家庭」、「弟媳是出於愛才這樣做，而不是因為『這樣做才是好女人』，你用來打長文的時間，其實就可以去照顧爸爸了」、「想問一下，如果今天洪詩不幫忙照顧你爸，你是不是就會覺得她不善良、不是好媳婦，然後變成你口中那些『光鮮亮麗女明星』？」、「謝謝你，關姻菩薩」、「你看洪詩就算是別人的女神，也要幫我爸把屎把尿、無怨無悔，男性對這種事情就是沾沾自喜，覺得自己超棒，娶到這麼好的『老婆』，那你老婆怎麼不做？」、「謝謝你的分享，以後我的女兒絕對不會嫁進這種家庭，女兒是用來疼的。」

不過，也有另一派網友替李運慶哥哥緩頰，認為外界反應過度，有人直言：「洪詩都說可以了，酸民還想怎樣？」也有人認為只是表達感謝的方式問題：「大伯感覺就只是直男式的感謝文，真的沒有怎樣。」更有網友不解表示：「不懂為什麼要被罵成這樣」。





