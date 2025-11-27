誇老公霍建華「最帥皇帝」！林心如曬國中嫩照 甜美高顏值驚呆聶雲

林心如國中時的模樣和現在如出一徹。蘋果愛美獎提供

首屆「蘋果愛美獎」集結曾馨瑩、林心如、徐若瑄、關穎、王陽明等星光，並由聶雲擔任主持人，現場星光熠熠。林心如今（27日）盛裝出席，亮麗擔任頒獎人，主持人聶雲讚美她與老公霍建華都是高顏值，由於霍建華曾在《如懿傳》飾演乾隆帝，聶雲直說霍建華是最帥皇帝，林心如也不吝誇老公：「我看過得確實是。」接著聶雲妙語：「以前是皇帝選妃，妳是選皇帝。」林心如幽默回：「先選先贏啊！」引起爆笑。

典禮現場眾星雲集。蘋果愛美獎提供

林心如曝國中嫩照 聶雲驚嘆「歲月對妳好溫柔」

前陣子林心如在IG分享國中時期嫩照，白皙瓜子臉、水汪汪招牌大眼，引起粉絲熱烈討論，誇她從小就是美人胚。她分享約1989年在同學家拍攝的照片，是沒有濾鏡的年代，聶雲看到照片忍不住驚呼：「好可愛啊！妳從小就那麼美，歲月對妳這麼溫柔。」

舊照牆上阿部寬「巧連夫」 與霍建華新戲意外神呼應

該照片引起討論的還有牆上的明星海報，原來是日星阿部寬，巧的是林心如的老公霍建華最新戲劇作品《他為什麼依然單身》就是改編自2006年阿部寬主演的熱門影集《不能結婚的男人》。只是照片年代久遠，林心如看到照片一度還想不起背後海報明星是誰，「很多人說霍建華，但那時我才國中怎麼可能啦。」

徐若瑄（左起）、王陽明、林心如合體。蘋果愛美獎提供

一週五項運動不間斷 笑曝拳擊對手竟是老公

無論是兒時的可愛還是現今的動人，林心如對外貌、身材的維持非常講究且持之以恆，「我一個禮拜做五項運動，每天都不一樣，送完小孩就運動，在去做其他的事情。」現在她還有打拳擊，被問拳擊對手？林心如笑回：「我老公啊！」



