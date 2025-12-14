認不出來啦！羅志祥小巨蛋遭砸刮鬍泡 壓軸竟加碼濕身秀超養眼

【緯來新聞網】羅志祥（小豬）「30巡迴演唱會」今（14日）第二天在台北小巨蛋開唱，粉絲最期待的砸派秀也同樣加碼，成為繼煙火之外的高潮橋段。小豬也回憶去年高雄跨年場，當時跨年這一場真的是豁出去了，最後造型帽子也不戴了，大方讓粉絲砸個夠，今天小豬寵粉陪歌迷玩到底，走了小巨蛋一整圈，整個人「面目全非」，全身上下沒有一處是乾的，不說根本認不出他就是今天小巨蛋的演出歌手。

羅志祥演唱會尾聲在台上洗澡，上演濕身秀還大露腹肌寵粉。（圖／記者許方正攝）

他昨晚第一天演唱會後海巡社群平台一整晚，今天也不忘要大家繼續發文，推薦大家寫「羅志祥演唱會爆幹好看」。這次演場會砸派環節也從最原先設定的兩首歌長度增加到六首歌的時間，讓人人有機會被砸、也有機會砸小豬。

羅志祥大秀腹肌。（圖／記者許方正攝）

這誰啦？羅志祥被刮鬍泡砸到認不出來。（圖／記者許方正攝）

昨晚小豬也和坐在VIP區的媽媽猜拳，羅媽媽猜輸了，孝順的小豬輕輕地把奶油抹在媽媽鼻子上，今天則是媽媽贏得比賽，但媽媽一直下不了手砸小豬，羅媽媽還笑喊：「我要砸孫德榮！」畫面突然變得好溫馨。不料在演唱會結束後，小豬在台上水洗淋全身，配上最新歌曲〈All eyes on me〉，他嗨起來上演濕身秀，還秀出腹肌扭動身體，也算是意外驚喜。

演唱會玩砸派，羅志祥豁出去全身無一處是乾的。（圖／記者許方正攝）

