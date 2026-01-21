認不出是侯佩岑？網見影片質疑「修修臉」：不說以為是溫嵐

侯佩岑近年將重心轉往大陸發展。(圖／中時資料照)

女星侯佩岑近年將重心轉往大陸發展，參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業及人氣再攀高峰，近來在社群分享最新近況的影片，只見臉部輪廓跟過去相比似乎有些落差，還被網友指出撞臉好幾位女明星。

侯佩岑在小紅書更新近來動態的影片，她對著鏡頭露出招牌甜美笑容，眼神時而嬌羞、時而有自信，拍攝過程中疑似發生有趣的事情，當場就笑到闔不攏嘴，她也不忘透露近況：「新的一年，新的啟程，有聽大家的話，多多出來工作」，還不忘附註：「這是化妝老師幫我拍的視頻(影片)」，讓粉絲相當期待是否有新作品推出。

不過有網友發現她的容貌與過往似乎有些落差，紛紛留言：「是不是去做醫美，感覺臉部緊緻好多」、「應該是填了鼻基底和法令紋那塊，但填得很克制」、「以前是長方臉，現在填滿了」、「剛填充完不自然，估計過陣子會好一點」、「變了好多認不出來」，此外也有不少網友點名撞臉女明星：「不說我還以為是溫嵐」、「長得好像伊能靜」、「超級像宋慧喬」。

侯佩岑日前在大陸出席活動時，被問到如果人生一切重來，是否會做一樣的決定，她強調自己個性就是不會後悔，若有機會可以選擇，還是會做一樣的決定，加上個性使然，最後還是會誠為現在的自己

