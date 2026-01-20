認中天記者「馬德」案疑點多 蔡正元痛批：《鏡週刊》材料從哪來？

前國民黨副祕書長、前藍委蔡正元。（資料照／鄭任南攝）

中天新聞記者兼主播林宸佑（綽號馬德）17日以涉違反《國家安全法》為由遭收押禁見，但檢方未對外說明案情，且直接將記者帶走的作法，引發新聞界議論、質疑。對此，前立委蔡正元19日也提出多項疑點，認為難以釐清政治聯想，更痛批《鏡週刊》竟仍不斷「爆料」相關內容，難道不是地檢署放消息？也轟台灣司法無追責制度，判錯都無須負責！

蔡正元19日在中天節目《中天辣晚報》中表示，若真涉及國安案件，理應連律師都須限制出境，但媒體卻能持續掌握細節，甚至由《鏡週刊》不斷披露相關內容，「這些材料從哪裡來？不就是地檢署那邊來的，不然怎麼知道這麼多？」他質疑資訊來源不單純。

第二個疑點，蔡正元分析，國軍若曾被要求自拍效忠中共的影片，但中國大陸方面卻未曾公開，「你叫阿兵哥去拍了以後大陸沒有放，那這是在幹嘛？我不懂。」蔡正元進一步指出，外傳中天記者僅給對方幾千元就能讓國軍拍攝相關影片，「原來我們阿兵哥幾千元就可以拍這種影片，很好笑，疑雲滿天。」他並以自身2017年遭搜索的經歷為例，表示當年被指控侵佔中影資金，最終證明並無其事，「對我都幹得出來，對中天這種事情怎麼可能幹不出來？」

他也批評台灣司法缺乏追責制度，即便辦錯或判錯也無須負責，相較其他國家有終身追責制，台灣卻沒有相關機制。蔡正元最後指出，該位中天記者過去在立法院強力追查民進黨官員、揭露「收受陸資賣台」與「中共在台協力者」等議題，導致綠營官員不堪其擾，認為此次事件恐與政治因素有關，「民進黨官員受不了，盯上他要修理他，我一點都不意外。」

★未經判決確定，應推定為無罪。

