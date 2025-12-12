認了不夠周延！陳玉珍抗議現場暖喊「助理如家人」 遭嗆爆：別講X話

國會助理們齊聚立院大門前抗議，陳玉珍稱正面回應。（鏡報李智為）

國民黨立委陳玉珍提案修法，被認為促助理費除罪化，她稱可溝通強調「不會撤回提案」。立法院國會助理工會今（12日）上午齊聚議場外抗議要求撤回，陳玉珍親上火線回應，開頭第一句話暖喊「助理就跟我家人一樣」，卻瞬間引爆助理怒火，回嗆「別講空話」「不要講X話」。

國會助理齊聚抗議 訴求是什麼？

陳玉珍一到場時，要媒體分開成兩側，讓她可以「直接面對」助理們，正面面對訴求，才開始受訪。

陳玉珍暖喊「助理如家人」遭嗆爆

沒想到她才剛開頭，表示「助理齁，尤其是立法院助理，我先講我個人好了，我的助理就跟我的家人一樣...」，但話還沒說完，現場助理齊聲怒嗆「別講空話」「撤回提案」「不要講X話」。

廣告 廣告

國會助理們抗議，要求撤回提案。（鏡報李智為）

陳玉珍則回擊說要理性討論，等下會有助理說話的時間、輪流說，接著陳玉珍向記者說「他們只是想鬧場」，再次重複喊「我的助理就跟我的家人一樣、像兄弟姊妹一樣」，立委在國會非常需要助理協助，尤其很多助理都專業、經驗豐富。

才喊別變政黨鬥爭？ 陳：民進黨也沒修法

溫馨喊話完後，陳玉珍表示助理費討論案引起這麼大迴響，她認為從某個層面來說是一個正面的事，並指這提案不是要讓它變政黨鬥爭，而要利用這個契機真正改善助理權益。陳舉例，民進黨在執政立法院多數的這8年，也完全沒有去修任何助理的權益。

喊來紅樓201討論 陳玉珍：我很Open

陳玉珍坦言，提案過程中她或許不夠周延，或許各個委員也未仔細詢問助理意見，但是她們應該做的是，立法院立法的過程中，一個委員的提案只是一個提案，助理們也可以回去辦公室訂法案，或者是討論過程中請自家委員提出修正動議，「我在對話過程中很Open（開放）的，願意開大門走大路，待會到紅樓201公開討論」。

不過有助理再次怒喊「妳撤回提案再來討論，不要講空話」，陳玉珍強調立委們都是誠心，開過很多協調會，她認為互相吵或對立，無法解決問題，就是認真討論案子，把大家認為不周延案子修正起來，才會得到好結果。

撤回提案？ 陳玉珍：自肥疑義可修改

陳玉珍稱，這中間有任何汙衊，他們概括承受，「我們真正要幫助理做事情、幫助理提出好法案，若大家對於立委自肥疑義部分內容，我們可以修改，這沒有問題」，掛保證說助理權益獲得充分保障，會把助理要的權益全寫進去。

更多鏡週刊報導

助理費除罪化藍營內部有異聲！國會助理工會喊撤案 陳玉珍：不會撤案

陳玉珍提修法促助理費除罪化！涉案民代有望解套 律師轟藍白：乾脆廢掉貪污罪

陳玉珍助理費除罪化修法引爆怒火 民進黨批：助理費不能變「私房錢」