認了判斷錯誤！ 林飛帆：黃國昌對台灣政治傷害巨大「堪比水門案」

〔記者陳昀／台北報導〕國安會副秘書長林飛帆今接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，被問到怎麼看昔日夥伴黃國昌「背叛」太陽花學運，並在太陽花時期與時任總統府副秘書長蕭旭岑碰面？林飛帆直言，當時他選擇為黃國昌辯護，他會承認這是一個嚴重的判斷錯誤，黃國昌對台灣民主的破壞力很強，對整體政治文化有蠻巨大的傷害，類比美國水門案。

被問到怎麼看黃國昌「背叛」太陽花？林飛帆說，於公，他沒有辦法接受黃國昌政治立場的巨幅轉變，對黃國昌來說可能是一以貫之沒有改變，「但對我們來說很清楚」，一個從過去一起反對國民黨的各項政策、特別是兩岸路線，到現在可以跟國民黨走在一起，甚至抹去兩岸政策立場上的差異，在立法院的投票行為服膺國民黨團相關立場，對很多人來說都無法接受。

林飛帆接著說，於私，坦白說他當然沒有什麼立場直接批評黃國昌，但身為曾經一起共事的朋友，他會覺得蠻可惜的。周玉蔻追問「覺得被背叛？」林飛帆說，他不會使用這樣的字眼，說實在，黃國昌可能會認為他選擇民進黨，政治立場不同，他是用這個角度思考，嘗試不從這個比較個人的方式解讀。

被追問黃國昌在太陽花學運時曾與蕭旭岑見面，是不是一度懷疑黃可能背叛大家？林飛帆說，當時當然有，但對他們來講，當初包括他在內很多朋友其實也是幫黃國昌辯護，可以理解黃為什麼起心動念想要去談，當初的立場是不希望運動內部有互相攻擊，不過，當然他會承認這是一個嚴重的判斷錯誤。

被問到黃國昌對台灣的民主破壞力很強？林飛帆回應：「是、對、很強」，是對整個政治文化蠻巨大的傷害，包括不擇手段蒐集其他政黨政治人物的相關行程，已經跨越一定程度的紅線，有沒有法律責任要由司法單位釐清，但在政治倫理上，這在各國都是蠻嚴重的問題，可能類比美國水門案。

