認了反對自家國民黨版財劃法！劉和然反問蘇巧慧：妳敢站出來反對政院版嗎？

立法院針對《財劃法》進行攻防，參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧批評，國民黨版《財劃法》把台北市統籌分配款預算大幅增加，卻讓新北市的統籌分配款人均再次成為全國最低；對此，正爭取國民黨提名的新北副市長劉和然在臉書表示，如果政院版試算表公布，新北依然在最後一名，他一定會反對，「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」

劉和然強調，蘇巧慧的回應自己聽到了，很高興聽到蘇巧慧這麼在意新北的人均分配，但這也正好證明了自己的觀點，「不管是什麼版本，只要讓新北市民吃虧，我們都會據理力爭」，但現在最關鍵的問題沒有改變，試算表在哪裡？

劉和然質疑，新北的人均分配會不會又是全國最後一名？請不要閃，也不要轉移焦點，制度要可長可久，財劃法不是做政治秀，而是要基於公平、透明、公開的數據。

劉和然說，新北人口最多、責任最重，如果行政院版試算表公布，新北依然在最後一名，「我一定會反對，這是新北的底線，也是地方政府的良心。」

劉和然表示，但他也想再次請教蘇巧慧，「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」新北不求特權，只求公平，分配額度不能讓新北人均預算再度墊底，這是他們必須守住的底線，也是新北市民應得的正義。

