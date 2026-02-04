認了已非中配！李貞秀：在台落地生根30年「女人不是男人附庸」

民眾黨團召開「人民優先 民生優先」優先法案記者會，立委李貞秀。陳祖傑攝



具有中配身分的民眾黨立委李貞秀昨天宣誓就職，不過她在接受BBC專訪時透露，在2023年遞交申請不分區提名的隔天，就與丈夫辦理離婚，因此被質疑並非中國籍配偶。李貞秀今（2/4）天表示，自己來台灣30年，在這裡生兒育女、落地生根，「女人也不是男人的附庸」，而且5個小孩都是台灣人，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿去討論。

民眾黨立法院黨團今早舉辦「人民優先 民生優先」優先法案記者會，李貞秀繼續成為媒體焦點，對於自己與前夫離婚一事，她表示，自己來台灣30年，在這裡生兒育女、落地生根，「女人也不是男人的附庸」，為什麼會說她跟台灣沒有連結？

李貞秀說，自己的5個小孩都是台灣人，也是她永遠的家人，「每一段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿去討論。」她強調，從政是個人選擇，不希望連累家人，大家都是成年人，都有自己生活隱私。

至於內政部昨天表示，若遭拒絕受理放棄國籍，也應提出相關佐證證明，李貞秀回應，這是莫須有的罪名，民眾黨認真做事情，從第一天就開始開工，都已經準備優先法案，「拜託賴政府回來好好做事情好嗎？不要再打口水戰了。」

