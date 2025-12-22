認了戀愛像混帳！ 《長腿》名導恐怖三部曲揭「不安全感」夢魘

《顫懼》由塔緹安娜瑪斯蘭尼（左）與羅希夫蘇德蘭（右）領銜主演。采昌國際多媒體提供

繼《長腿》《史蒂芬金之猴子》後，「恐怖名導」奧茲古柏金斯再度呈獻壓軸懼作《顫懼》（Keeper），本片被視為奧茲古「恐怖三部曲」的終章，風格雖截然不同，卻同樣圍繞其人生議題。

奧茲古這回將鏡頭對準親密關係中的不安全感，甚至在受訪時自爆「全都是我的問題」，狠批自己在戀愛關係中「像個混帳」，即便盡力也依然糟糕透頂。他將這些令人困擾的自私與猜忌融入電影，營造出深掘心靈的黑暗沉浸感。

好萊塢罷工期零壓力創作！名導與塔緹安娜即興玩出驚悚夢魘

《顫懼》是奧茲古在好萊塢罷工期間移師加拿大完成的作品。由於當時沒有預算限制與時間壓力，他採取「邊探索、邊發展」的自由方式拍攝。他透露這是一次玩心十足、毫無創意審查的過程，甚至時常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）即興發揮。

塔緹安娜分享，導演會根據現場偶發事件讓電影「活起來」，例如她隨意癱坐在沙發上，導演便立即開拍。這種拼湊藝術品般的創作方式，讓奧茲古笑稱是靠著「運氣與信念」完成這部驚人作品。

溫子仁、小島秀夫齊聲力讚！《顫懼》震撼結局獲國際媒體盛讚

片中創造的驚悚夢魘與震撼結局，吸引多位恐怖巨匠跨刀推薦。曾執導《厲陰宅》的溫子仁力讚本片為「恐怖至極的精神崩潰之旅」，吉勒摩戴托羅則形容電影像一張愈摺愈詭異的恐怖摺紙，遊戲大師小島秀夫更推崇其將恐懼與驚喜玩出新花樣。

《顫懼》導演奧茲古柏金斯透露他在拍攝時，常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮。采昌國際多媒體提供

國際媒體如《衛報》與《帝國雜誌》也紛紛給予好評，稱之為視覺創意滿點的惡夢之旅。由金獎製造機「NEON」打造的《顫懼》，將以超自然詭異與心理折磨，挑戰台灣觀眾的恐懼極限。

詭異蛋糕引發血腥幻覺！一週年紀念度假竟淪為邪惡深淵

本片劇情描述莉茲（塔緹安娜瑪斯蘭尼飾演）與醫師男友到森林木屋慶祝交往一週年，卻意外發現桌上擺著一盒來路不明的詭異蛋糕。儘管同行的友善警告「蛋糕很糟糕」，莉茲仍在男友堅持下食用，隨後世界開始扭曲，血腥幻覺接連襲來。

隨著男友因故匆忙離去，獨自在密林木屋中的莉茲，必須面對潛伏在周遭的神祕生物與難以形容的邪惡力量。這場由自私與不安全感編織而成的恐懼，將帶領觀眾進入無法預測的全新突破。《顫懼》將於12月31日全台上映。



