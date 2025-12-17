認了接受非法醫療！SHINee Key首發聲致歉 演藝工作全喊卡

SHINee Key承認接受非法醫療服務。（圖／翻攝自SHINee Key Instagram）





南韓男團SHINee成員Key近日捲入非法醫療風波，他所屬經紀公司SM娛樂今（17）日發聲明，承認Key接受「無照打針阿姨」在家中進行非法醫療服務，宣佈藝人所有演藝活動全面暫停；Key則發文致歉：「針對這次事件，我會誠實且盡全力去做我所能做的一切，並再次好好反省自己，再次向大家致上我最誠摯的歉意。」

SM娛樂聲明表示，起初Key是透過熟人介紹，前往李姓女子在江南區任職的醫院就診，一直認為對方是合法有執照的醫師，後來因為工作繁忙無法去診所，就請李女到家中治療；強調Key沒有意識到在家中治療會觸法，事件曝光後才知道對方非醫師且無照行醫。鑑於此事嚴重性，Key決定退出所有節目和行程，暫停演藝活動。

Key也在社群發文，致歉自己觸法行為：「對於我最近才得知的事實，內心感到混亂與慌張，沒能更快整理好立場，並及早說明接下來將如何面對與處理，感到非常抱歉。一直以來我都自認能與這類事情保持距離，但這樣的想法反而讓我沒有更明智地留意身邊的一切，對於相信我、支持我的許多人，我感到非常抱歉，也感到羞愧。」

