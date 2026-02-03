即時中心／黃于庭報導

民眾黨訂下不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終。現場媒體則喊話，是否願意花10秒「宣誓放棄中華人民共和國國籍」，未料她卻脫口「我只有中華人民共和國國籍」，遭旁人提醒後才又改正。

對於放棄國籍失敗一事，李貞秀坦言，中國辦事人員態度是「台灣又不是外國，怎麼可以（放棄國籍）」，目前中國與台灣憲法均互不承認，所以也不讓她放棄；而她進一步詢問，能否先收件、留著證明，不過對方回應「台灣根本不能辦」。

此外，李貞秀也回應民進黨立委吳思瑤的質疑，並非如同對方所說，只要花30秒就可以完成放棄國籍程序，她飛了一趟中國、跑了兩個地方，但到目前還是無果。

現場媒體追問，「能否花10秒鐘宣示放棄中華人民共和國國籍」，李貞秀未正面回應，更稱「我只有中華人民共和國國籍」，經民眾黨立院黨團主任陳智菡提醒後，隨後表示為口誤，「我從出生至今，從來沒有1天拿過中華人民共和國的護照，唯一僅有的1本護照，就是中華民國護照」。

至於兩岸若發生衝突，李貞秀強調，效忠對象「絕對是中華民國」，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立委，唯一效忠中華民國，這沒有任何問題，她也認同中華民國立委必須單一國籍，也就是中華民國國籍。

原文出處：快新聞／認了放棄遭拒！李貞秀突脫口「只有中華人民共和國國籍」 畫面曝光

