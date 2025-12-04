認了新歌是為「補貼生活費」 歌手政學驚喜：竟變主打歌

【緯來新聞網】歌手政學zedx推出首張個人專輯《noise.》，他坦言專輯裡不少歌都是自己這幾年默默累積的作品，其中包含一度只是為了「補貼生活費」而寫下的〈你的錯〉，沒想到最後竟成為專輯主打之一，照也是歌曲中他印象最深刻的。他笑說自己分不清靈感什麼時候會冒出來，「有時候像夢裡的尾巴，有時候又像洗澡時突然飄出來的聲音。」有趣的是，〈你的錯〉其實和他的代表作〈是你〉出自同一段創作時期，當時政學和創作夥伴打算寫幾首更貼近市場的歌，讓更多人先聽到他的聲音，也坦言那陣子確實抱著「順便補貼一下生活費」的務實心態。

政學zedx推出首張個人專輯《noise.》。（圖／提無有文化供）

原本政學只打算讓〈是你〉上線，沒想到這首歌之後累積超過三千萬次串流點聽，個人串流總播放量突破七千萬、Spotify 月聽眾更衝破五十萬，讓政學一舉成為全亞洲華語獨立音樂場景中備受矚目的名字。而當時被「留下」的〈你的錯〉，就這樣陪著他待了好幾年，直到這次專輯才正式亮相。政學笑說：「沒想到當年一起寫的歌，另一首現在才有機會出場！」正因〈是你〉意外走紅，也讓原先被擱置的〈你的錯〉有機會重新被看見，也成為專輯裡最亮眼的主打之一，替作品增添命定般的巧合。



隨著《noise.》的推出，政學也正式交出他這幾年累積的完整作品。對他而言，這張專輯像是把腦袋裡一直存在的聲音重新整理，讓大家看見自己最自然的樣子。他希望大家能在這些歌裡找到共鳴，不管是情緒、故事，還是那些被忽略的小念頭。對政學來說，《noise.》不僅是出道以來最重要的里程碑，也代表著他準備好用更穩定的步伐，繼續往下個階段前進。

