認了是翁立友初戀「第一個女人」！陳亞蘭爆驚人內幕：當時是高潮

記者蔡維歆／台北報導

三位主持人走遍全台的夜市、市場與特色老街，貼近庶民生活的美食現場。在本週播出最新一集中，「胡蘭歐」來到具有百年歷史的三峽老街，人山人海的鄉親擠得水洩不通，就連高齡93歲的阿嬤也忍受著雙腳不便，坐輪椅親赴現場，足見三位主持人的超高人氣。

在最新遊戲環節，歐漢聲怒嗆胡瓜「不是說我很爛」！（圖／華視提供）

本週強檔單元「胡蘭歐出任務」三位主持人與董至成、舒子晨等來賓一同來到老街，挑選最有特色的伴手禮，並與民眾挑戰遊戲。在「鴻運噹頭」的關卡，參賽者需頭戴安全帽與頸枕，將落下的大鐵盆頂出，比拚距離。首位民眾挑戰歐漢聲，沒想到歐弟只將鐵盆頂至腳前，被其他人直嗆「太爛了吧」！然而胡瓜下場比賽時，卻也只將鐵盆頂至腳邊，超漏氣表現讓現場笑翻天，歐弟更是怒嗆「不是說我很爛」！而外型嬌小清秀的牛角麵包老闆娘，卻將鐵盆頂得又高又遠，榮登當天最遠距離，主持人隊更是嚇到秒棄權。

《週末最強大》的「瓜瓜夜總會」本集邀請金曲歌王翁立友、荒山亮和金曲歌后張秀卿。陳亞蘭自曝自己是翁立友生命中的「第一個女人」！驚人言論讓瓜哥難以置信：「你當初喝多少？」翁立友連忙解釋，他1998年發行的首張專輯中，曾與亞蘭姊合唱情歌。翁立友笑說，當時亞蘭姊行程滿檔，為了讓她及時趕赴錄音室，還曾兼任「泊車小弟」，協助將陳亞蘭的豪車開至停車場，當機械式車格逐漸下降時，他的膀胱卻在上升，怕車子被刮花。幽默言論一出，立刻讓現場笑聲連連，陳亞蘭更直呼當時是「她的高潮」！

