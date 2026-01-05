認了曾患憂鬱症！58歲王祖賢罕露面「雙眼腫脹」 首鬆口22年前引退原因

58歲女星王祖賢在2004年拍完電影《美麗上海》後息影，近年定居加拿大，不過當年外界瘋傳，王祖賢引退原因和前男友齊秦有關；她4日現身美國中醫論壇演講，罕見公開露面，更首度回應，在事業顛峰時期退出演藝圈的原因。

58歲女星王祖賢近期現身美國中醫論壇演講罕見公開露面。（圖／翻攝 微博）

王祖賢在論壇上坦言，當年踏入演藝圈其實算是被動入行，儘管沒有到非常喜歡這圈子，尤其是要過上日夜顛倒、作息混亂的生活，但她很珍惜這樣的機會，因此持續在演藝圈待了一陣子，最後選在事業高峰點退出，「我覺得那時候是最好的狀態退下了，留給大家美好回憶就夠了。」

王祖賢在論壇上坦言，當年踏入演藝圈其實算是被動入行。（圖／翻攝 微博）

她離開娛樂圈後，開始重新探索自我，一度因身份認同問題而患上憂鬱症，「我在思考我到底是誰？但我一直沒找到答案。」直到近年來靠著修佛和中醫的調理，才逐漸找回內心的平靜。而王祖賢的這番話，也等同打臉了謠傳多年的因為情變而引退傳聞。

不過，王祖賢露面的影片曝光後，有網友發現，她雖然全程配戴口罩，但雙眼看得出明顯浮腫，尤其是左眼腫脹到感覺快睜不開，有網友形容她「睜眼似乎有些吃力」、「感嘆一下歲月不饒人」，但也有很多人認為，王祖賢眼周皮膚鬆弛屬於正常老化現象，而有部分人則猜測是舊車禍傷眼或醫美後遺症。

王祖賢雙眼浮腫引起討論。（圖／翻攝 微博）

