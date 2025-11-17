認了有疏失！彰化4萬顆芬普尼蛋外流 縣府坦承「移動管制」未完備

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣4萬顆芬普尼蛋外流台中，引爆移動管制解除的空窗期話題，彰化縣政府今天(17日)表示，「解除移動管制」是因為動防所採樣送驗結果「未驗出」，依照動物用藥品管理法解除管制，但有關執行程序確有未完備與疏失之處，將進行檢討與懲處有關違失人員，並加強橫向溝通。

動防所指出，文雅畜牧場啟動移動管制是在11月5日下午4時許接獲衛生局來文，得知文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，隨即在當天下午5點通知畜主進行移動管制，隔天並稽查採樣送檢。至於，解除移動管制的原因，則是11月7日接獲「未驗出」的報告，才會依照照動物用藥品管理法規定，在11月8日下午3時許解除管制。

廣告 廣告

動防所強調，流入台中梧棲區龍忠蛋行，這是畜主在11月9日售出，但依照畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，畜主必須取得解除移動管制之證明書文件才可上市，畜主是否有違反規定，則由檢調釐清責任，未來移動管制通知，改以文書通知為主，不再以電話通知。

農業處長郭至善指出，針對芬普尼雞蛋的縣農政單位在抽驗與畜牧場管制部分，將就程序未完備與疏失進行檢討與懲處。

郭至善強調，由於已封存雞蛋被列為證物，檢察官已同意可以進行銷毁，但必須先進行採樣流程，同時每天的採樣要予以保存，以方便日後查驗。縣府接到銷毀公文後，就會馬上進行25萬顆封存雞蛋的銷毀工作，全程將由檢調與農政單位共同清點、押運，並監督銷毀。

【看原文連結】

更多自由時報報導

第一批6000顆芬普尼蛋從洗選場直接攔阻封存 原因曝光了

彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 葉彥伯點名「蛋行為何沒下架」

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

移動管制無效 4萬顆芬普尼毒蛋流出 衛福部長直呼不可思議 要彰縣府查明究責

