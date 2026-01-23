認了梁文傑1事沒說錯！台灣革命共產黨：我們與中國共產黨毫無關聯
記者陳思妤／台北報導
「台灣革命共產黨」宣布成立，高喊帶領群眾推翻中華民國統治階級。陸委會副主委梁文傑22日表示，該組織是托洛斯基主義理念追隨者，堅持馬克思主義和人道理想，一直被中共視為眼中釘，不太可能成為中共在地協力者。對此，「台灣革命共產黨」發出聲明認了梁文傑所言大致無誤，他們和中共毫無關聯，反對中共掛著共產主義但實行獨裁制度，不過，他們和純粹思想討論性質的團體不同，是認真想要改變社會的組織。
對於「台灣革命共產黨」宣布成立，研究左派思想的梁文傑在陸委會記者會中分析，有看到對方的宣言，他查了一下發現對方是托派組織，是托洛斯基主義理念追隨者，現在年輕人可能不太知道，托派是被中共長期整肅抓捕過的，1952年一次被抓了幾千人，托派對於馬克思主義和人道理想比較堅持，甚至堅持到有點天真。
梁文傑直言，正是因為太過堅持馬克思主義了，所以在中共黨史上「一直被中共視為眼中釘，到現在還是這樣」。所以，在他看來，這個組織比較不太可能成為中共在地協力者，「會成為在地協力者的沒有一個例外，都是為了利益，沒有因為理念」。
至於他們是否成為國內政黨之一？梁文傑表示，已詢問內政部得知，他們並沒有向內政部申請成立政黨，這個組織基本上是要推翻所有統治者和資本主義制度的組織，所以他們不會去申請成立政黨，「因為他們根本不承認現有的資本主義制度」。認為，目前為止，可以把它視為一個思想性社團，甚至讀書會也可以，只要沒有從事什麼違法行為的話，當然可以繼續存在。
梁文傑強調，根據大法官釋字644號解釋，台灣的政黨是可以主張共產主義的，這沒有問題。但，梁文傑也道破，「不過主張共產主義太認真，在中共眼裡是容不下的」。
對此，台灣革命共產黨發出聲明指出，台灣革命共產黨與史達林主義的中國共產黨毫無關聯，同時他們反對中共掛著「共產主義」但實際上是資本帝國主義的獨裁制度，完全有悖於馬克思主義的工人民主和國際主義主張，「這一方面梁副主委所言大致無誤」。
台灣革命共產黨指出，雖然確實會主辦讀書會等活動，但與純粹思想討論性質的團體不同，是認真想要改變社會的組織，畢竟沒有實踐的理論是空洞的理論，「實踐與理論對我們而言不可分離，我們歡迎有志一同者一起努力」。
台灣革命共產黨還稱，政府機關與記者與其回應他們，不如將目光放在更需要的地方，「例如北市府對社子島迫遷案拒絕溝通，又例如桃市府聲請解散長期被資方把持的長榮航勤企業工會，又例如新店瑠公圳迫遷案、高教工會正在訴求的高教禿鷹中信金應出面道歉」。這片土地上有更多需要關注、幫助、聲援與力挺的人事物，「台革共永遠與所有受壓迫者站在一起」。
