認了毒蛋封存令2天空窗期！彰化將銷毀毒蛋

[NOWnews今日新聞] 彰化縣文雅畜牧場發生芬普尼毒蛋事件，全場移動管制後竟被台中市發現，有4萬顆被運至梧棲區龍忠蛋行銷售，且芬普尼超標更嚴重，衛福部長石崇良為此大怒。彰化縣政府今天公布「文雅畜牧場芬普尼事件時間軸」，認了封存令有近46小時的空窗期，業者並未「非法賣蛋」，縣府除了將盡速銷毀畜牧場已封存的25萬顆蛋，針對行政疏失，將檢討並懲處違失人員。

台灣連續7年市售雞蛋未驗出農藥芬普尼殘留破功，毒蛋封存令在10月8日至10日竟出現空窗期，導致毒蛋流出。石崇良今（17）日受訪表示，關於問題畜牧場遭移動管制還偷賣蛋，主要由農業部調查，待相關事實釐清後將進行裁處，現在需等農政單位完成調查，才能對外清楚說明。

整起事件源起彰化縣文雅畜牧場爆發雞蛋芬普尼代謝物超標，事後被台中市政府查獲，移動管制後仍繼續出蛋的離譜事件。台中市龍忠蛋行則稱，8日下午4時30分接到畜牧場來電表示，指雞蛋檢驗沒有問題，且縣府長官同意放行，9日才南下載蛋、10日一早販售，並非外傳的「偷賣蛋」，台中市食安處來稽查時已賣出3萬多顆。彰化縣政府10日上午曾說明，6日檢驗蛋雞場雞蛋及飼料皆未檢出，8日解除移動管制。但10日下午隨即改稱，食藥署要求場內蛋品「一律不得上架」，須逐批檢驗過關才可放行。

彰化縣政府今公布「文雅畜牧場芬普尼事件時間軸」，縣府動防所因7日未驗出芬普尼，於8日下午15時12分依據《動物用藥品管理法》規定解除移動管制。10日下午12時50分再次實施移動管制，文雅畜牧場就是在這將近46小時內將蛋賣出，至於是否只出貨龍忠蛋行一家業者，縣府並未說明。

農業處長郭至善表示，目前封存雞蛋已被列為證物，該批雞蛋業經檢察官同意可以進行銷毁工作，銷毁前須需每日採樣保存以備日後查驗。縣府將於接獲銷毀公文後，立即進行約25萬顆封存蛋的銷毀工作，過程會有檢調及農政單位共同清點數量、押運監督。

對於芬普尼蛋事件有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，縣府表示，將依相關規定或法規檢討，並懲處有關違失人員 。

