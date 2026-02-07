認了沒取得林義雄授權！《世紀血案》劇組道歉：絕無不敬之意

改編自台灣歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，日前舉辦殺青記者會，因題材敏感且未取得當事人同意而引發爭議，加上記者會上演員群態度被指輕浮而被炎上。繼今（7）日演員楊小黎、簡嫚書、李千娜陸續發長文道歉，劇組也發出正式聲明，承認沒有第一時間登門拜訪請教授權，但澄清絕無不敬之意。

楊小黎率先致歉，表示希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，因此才會接演此片。但她也透露，記者會後詢問劇組是否已取得當事人或家屬同意，得到的答案是「沒有」，讓她感到非常震驚。楊小黎強調，如果事前知道未獲授權，「我會直接拒絕出演」。

​簡嫚書稍早也回應，「由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。」她指出，自己也是在記者會上才得知未獲當事人同意，「心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的情況」，並認為自己被欺騙，宣布不會再參與該片任何後續工作。

針對外界質疑劇組未尊重當事人，製作方在聲明中指出，「林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

劇組也對所有被波及的演員致歉表示，「對於本公司在⼯作執⾏過程中的疏失及溝通不周，導致演員進⽽遭受輿論波及、造成社會⼤眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。」

​《世紀血案》劇組聲明全文：​

針對近日各界對於電影《世紀血案》改編題材之討論與關注，本劇組及製作單位（以下簡稱本公司）， 虛心接受所有建議。為回應大眾關切，特此聲明如下： 《世紀血案》一片日前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面聊聊拍片花絮。雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣《林家血案》是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。 林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。 《血案》的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視整理各種新舊視角。 演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。 本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。

