認了沒通知林義雄！《世紀血案》還原始末：未能在第一時間登門請教

記者林汝珊／台北報導

《世紀血案》日前殺青。（圖／記者鄭孟晃攝影）

國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵聲浪。對此製作單位也發表聲明，坦言確實未取得林義雄同意，並道歉。

聲明中表示，「林家血案」是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮，對此完全理解，「林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明，並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

廣告 廣告

也進一步說明《血案》的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視，整理各種新舊視角，「對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及，造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。」

《世紀血案》製作單位發聲明。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

更多三立新聞網報導

結婚30年！鄔君梅「導演尪病逝」 60歲大壽親吐喪夫噩耗

拍完才知沒授權！楊小黎道歉「記者會面露笑容」原因曝光

酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光

翻拍「林宅血案」！李千娜「沒那麼恐怖」網全氣炸 失言片段曝光

