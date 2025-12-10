認了海鯤號進度落後2個月以上！海軍：日罰19萬不會拖57年這麼久

海鯤號潛艦原訂於11月完成交艦，但如今正式跳票，目前進度則是完成海上浮航測試後進塢做潛航前準備。海軍參謀長邱俊榮中將今（10）日表示，目前重點在潛航前裝備整備，在確認達潛航安全且經安全評估後再安排潛航測試。罰款部分，邱俊榮說，現在已經開始計罰，在交艦履約時會計算所有逾期天數來支付，目前海鯤號測試的確落後2個月以上，但不會拖57年這麼久。

國防部今日召開例行記者會，對於海鯤號何時能海測，邱俊榮表示，海鯤號目前已經在12月5日進塢，重點在潛航前裝備整備，海軍會協助台船並督導進行相關裝備調校，確認達潛航安全，且經安全評估後再安排潛航測試，一切都在群策群力中，按部就班實施。

由於海鯤號無法如合約於11月底前交艦海軍，海軍依每日19萬開罰台船。邱俊榮表示，超過11月交艦條件後，現在已經開始計罰，累計計罰天數達到交艦履約條件時，會計算所有逾期天數，「款項將由它（台船）應支付的款項，我們尚未支付部分，從中間實施扣除」，這些都依照合約進行。但因海鯤號合約有罰款上限是建造款的20％，約近40億新台幣，依照每日計罰19萬推算，要57年才達上限。有媒體質疑，等交艦履約才會扣除未支付的罰款，但可以罰57年，如果一直延宕，要等57年後支付罰款嗎？

邱俊榮回應，計罰完全因為當初第一艘潛艦製作時，考量台船製造能力以及對國內造艦產業扶植，當初依照合意的合約來訂定這樣條件，後續艘艦會依照第一艘艦建造情形在履約條件上做全盤檢討。目前海鯤號測試延後的確有兩個月以上落後，目前正積極做後續潛航測試，不會如所說的時間拖這麼久，海軍一定會做好履約督導，希望台船共同努力來達成潛艦國造目標。

