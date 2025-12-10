認了海鯤號「測試落後逾2個月」！海軍證實開始計罰 最新進度曝

記者陳思妤／台北報導

海軍司令部參謀長邱俊榮中將說明海鯤號進度（圖／翻攝畫面）

潛艦國造原型艦「海鯤號」依照合約要在11月底前交艦，海軍司令部參謀長邱俊榮中將今（10）日坦言，「目前測試的確有兩個月以上的落後」，已經開始計罰，會在履約交艦的時候計算逾期天數，由應支付中尚未支付的部分扣除，依照合約進行。

國防部今天舉行記者會，對於「海鯤號」進度，邱俊榮說明，「目前在12月5日進了台船的屋」，重點在潛航前所有裝備的整備，海軍將會協助並督導台船進行裝備調校，確認達到潛航安全條件後，且經過安全評估之後才會安排後續潛航測試， 大家群策群力按部就班實施中。

邱俊榮也證實，已經在超過交艦條件後開始對台船計罰，會在履約交艦的時候計算逾期天數，款項將由應支付中尚未支付的部分扣除，依照合約進行。

媒體追問，但依照現在1天罰19萬可以罰57年？邱俊榮坦言，當初是考量台船製造能力，以及對國內造艦產業的扶植，依照合意合約訂定條件，後續艦會依照第一艘艦的建造情形全盤檢討。他表示，「目前測試的確有兩個月以上的落後」，目前正積極準備做後續潛航跟測試，不會如記者說的這麼久，一定會做好履約督導， 希望台船可以共同努力達到潛艦國造目標。

