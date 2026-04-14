認了深夜轉播打呼睡著 體育主播張致平公開致歉

〔記者林南谷／台北報導〕深受矚目的網壇盛事蒙地卡羅大師賽(Monte-Carlo Masters)，日前一場由現任球王卡洛斯艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)對決瓦朗坦瓦舍羅(Valentin Vacherot)比賽，爆出在清晨越洋轉播的博斯網球台，被球迷清楚聽到現場清晰「打呼聲」，當時負責轉播的是資深體育主播張致平。

張致平13日在個人臉書以「覺得卡住了」發文，認了自己糗了糗了，竟然播到睡著了，還打呼，他公開致歉：「說好的對賽事的熱情，對賽事的專業蕩然無存，應該不是球賽難看，絕對是自我管理出問題。」

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「球迷、觀眾聽傻了眼，媒體朋友雖有緩頰，但錯了就是錯了，沒有強大自制力，怎有辦法迎接接踵而來的全球賽事」，張致平坦言自己是過來人，別讓頻道背黑鍋，「虛心受教，該補氣補氣，該補腎補腎，別讓半夜陪著熬夜的球迷，工作人員跟著受罪。」

張致平表示自己永遠記得，是老天爺給他這份陪著看球福氣，「別說打呼，口水嚥的不順都不應該，機會只給願意承擔及分享的陪伴者，再丟人現眼，發配邊疆不足為惜。」

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