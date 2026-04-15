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認了選綠高市黨部主委？黃捷曝目標 國民黨酸先過「輔選心關」
民進黨高雄市黨部主委改選時程底定，立委黃捷被視為接棒人選，她今（4/15）表示仍在徵詢討論，若參選將以推動2026選舉布局為目標。國民黨發言人張永杰則酸，若她接任主委恐面臨整合與輔選壓力，點名黃捷在市長初選力挺邱議瑩但結果未如預期，質疑未來能否「心甘情願」替非首選者輔選，認為心態調適將成考驗。
國民黨高市黨部發言人張永杰表示，市民關心的是城市發展與執政成效，而非政黨權力安排，若民進黨高市黨部主委由黃捷接任，恐怕會讓外界質疑民進黨內部整合能力，也會放大她過去的政治爭議，進一步影響黨務形象與選風穩定。
張永杰也大酸，如果黃捷真的當上主委，第一個要面對的恐怕就是心態怎麼調適；他提到，黃捷在先前民進黨市長初選時大力支持邱議瑩，但最後結果不如預期，她未來能不能心甘情願替「不是自己心目中第一名」的人輔選？會是她接任主委後的一大考驗。
張永杰強調，國民黨會依照既定節奏推動選戰，持續走訪基層、舉辦政策活動，爭取市民支持，此外，黨內市議員提名作業也在進行中，部分選區已進入初選或整合階段，預計近期完成第一波提名名單。
民進黨高雄市黨部主委改選期程已定，據傳高雄市長陳其邁有意勸進或支持黃捷接棒，外界關注黃捷是否投入接任主委選戰。
黃捷今日受訪表示，目前仍持續與黨內各界徵詢與討論，尚未做出最後決定，若未來決定參選，將以推動2026年地方選舉布局為主要目標，包括協助市長選戰及議員席次安排，強化黨內整合與選戰節奏。
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