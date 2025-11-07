認了「有出息」貼紙蹭王世堅！被問選松信找蔣萬安站台？許甫回應了

記者陳思妤／台北報導

許甫認了有出息貼紙是蹭王世堅《沒出息》（圖／翻攝畫面）

國民黨北市黨部主委戴錫欽拋出藍白合橄欖枝，也就是台北市長蔣萬安拚連任時，幫民眾黨議員站台。對此，可能投入台北市松信議員選戰的民眾黨副秘書長許甫今（7）日表示，作為候選人，每一張選票都要去爭取支持。他也秀出「溫暖堅定有出息」貼紙小物笑說，這有點KUSO，最近王世堅《沒出息》這首歌很紅，「蹭他、搭他一個順風車」。

許甫被點名可能參選台北市松信選區議員，今天拜訪里長時接受媒體聯訪，他還秀出目前做的貼紙小物，寫著「溫暖堅定有出息」。他稱，這有點KUSO，最近王世堅《沒出息》這首歌很紅，「蹭他、搭他一個順風車」，希望讓大家知道民眾黨雖然是年輕政黨，但一定會非常努力、認真、有活力，一定有出息。

廣告 廣告

許甫認了有出息貼紙是蹭王世堅《沒出息》（圖／翻攝畫面）

媒體也追問，怎麼看戴錫欽說要請蔣萬安幫民眾黨議員參選人站台，但藍營擔心提名會發生排擠？許甫回應，2026年民眾黨目標是希望北市6個選區都有議員， 不管是不是他，他的責任就是，希望在松山信義，甚至也幫中正萬華在2026年有一席議員，原本的4席現任議員也要保住。

許甫說，作為候選人，每一張選票都要去爭取支持，不管是市長、市民、國民黨、民進黨、民眾黨、無黨籍，每個選民都應該是服務的對象，如果上升到政黨合作層次，國民黨主席剛選出來，人事還在鋪排，應該給他們一點時間，而民眾黨努力在聯合政府治理努力著墨。

至於國民黨前發言人楊智伃、李明璇也可能投入松信議員選戰，許甫稱，各個政黨的選舉策略，不便干涉也沒有任何資訊能了解國民黨會提幾席，最重要就是個人努力，相信民眾黨一定會做一個溫暖、堅定、有出息的政黨 ，爭取大家的支持。

更多三立新聞網報導

戴錫欽曝蔣萬安2026連任機率：民進黨派「這2人」機會最高

「堅偉」不吵了！何志偉佈局桃園市長 王世堅讚「非常適合」：我看好他

誰戰2026台北市長？曝吳怡農「兩大優勢」 王世堅：雀屏中選機率最高

台北市長人選不一定在黨內？王世堅：講出民進黨心境「成功不必在我」

