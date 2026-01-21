認了！直升機墜阿蘇火山口 日本國土交通省定調「航空事故」

國際中心／李紹宏報導

20日上午發生日本熊本縣阿蘇火山的直升機失蹤案，日本國土交通省於今（21）日正式將此案件列為「航空事故」。由於機體損毀嚴重且機上3名人員（2名台灣旅客及1名日籍駕駛）仍下落不明，日本運輸安全委員會（JTSB）已緊急指派2名專業調查官前往現場，針對匠航空所屬的羅賓遜R44II型直升機失事原因展開深入調查。

日本警消指出，直升機墜落火山口內部斜坡上。（示意圖／讀者提供）

根據日媒《共同社》等報導，警消指出，失事直升機目前正位於中岳第一火山口邊緣下方約60至70公尺處的陡峭斜坡上。

搜救人員指出，失事地點地形極為脆弱，且空氣中充斥著高濃度的火山噴發氣體，導致救援隊伍難以徒步接近。當地消防署長矢野和彥更直言，失事位置屬於「從未有人進入過」的未知領域，地形與氣候條件讓任務面臨前所未有的挑戰。

這起事故發生於昨日上午，該架「羅賓遜R44II型」的觀光直升機自卡德利動物樂園起飛，原預計進行10分鐘的火山觀光飛行，未料乘客手機在飛行期間發出劇烈撞擊警示，隨後便失去聯繫。

今日清晨，儘管由警消與氣象廳組成的50人搜救團隊已展開行動，但受制於現場濃霧瀰漫、能見度僅剩數十公尺，目前搜救進度仍處於膠著狀態，相關單位正持續研擬可行方案。

