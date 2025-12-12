認了「高欣欣想辦婚宴」幫遊說！游安順嗆聲新郎：真不是男人

高欣欣與李國超今在維多麗亞酒店席開38桌補辦婚禮。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕高欣欣與李國超這對相知相惜逾20年、年紀加起來已117歲的銀色佳偶，2020年12月12日登記結婚，今在維多麗亞酒店席開38桌補辦婚禮。其中傅子純、兵家綺和游安順擔任招待，游安順提到這對「老新人」的愛情長跑折磨大夥3次，第一次是他們宣布在一起的時候，第二次則是登記結婚，第三次是今天結婚宴客。游安順說，高欣欣先前語重心長跟他說「想要辦婚宴」，游安順就去說服李國超，還稱：「女生如果想要個婚宴，你連這點都做不到，真不是男人！」

廣告 廣告

傅子純、兵家綺和游安順擔任婚禮招待。(記者胡舜翔攝)

傅子純2018年秘婚，一直沒有辦婚宴，因此他聽到這句話，立刻說：「我真不是男人。」游安順一聽，虧他什麼時候才要辦；後來游安順自嘲：「我不可能辦了，已經結婚2次。」傅子純反嗆他「無三不成禮」。

另外，兵家綺受訪時吐露對這對老新人的祝福吉祥話，當她講到「白頭偕老」時，打趣說：「啊！已經白頭了，那就要希望他們長久牽手，幸福美滿。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

才新婚1年！賴佩霞洋女婿病逝美國原因曝光

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

87歲畫家老來得子 搜刮89億台幣只聽嫩妻的

王彩樺全素顏怒槓老公「連環外遇」 驚動鄰居PO網險報警

