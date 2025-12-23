認割頸案「殺人乾兄妹檔」判太輕 家屬驚恐「關出來可能我第一個被殺」

記者莊淇鈞／台北報導

楊父擔心殺兒子的郭姓少年，出獄後第1個會殺他。（圖／翻攝畫面）

2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，今天高院宣判，改判郭姓乾哥12年，林姓乾妹11年，雖然各加重刑期3年，楊生的爸媽聽到判決後，在法庭裡面哭吼，為什麼判那麼低、殺人了還談什麼教育、我們的小孩命都沒了、「誰來幫我們的小孩回復生命」、談什麼修復、要修復什麼告訴我啊、我們沒有地方可以申訴啊、小孩都被殺死了。楊父還驚恐說道，「郭姓少年關4年出來還可以繼續殺人，他可能是第1個被殺」。

楊爸哭著走出法庭表示，他有向法官表達希望將2人都判到有期徒刑上限30年，這個判決讓我覺得真的是台灣司法已死，《少事法》把我打得真的是遍體麟傷了，我沒辦法接受這判，他們一直用《少事法》把我打悶棍，還要叫我不准出聲，那我們怎麼辦哪？這樣的判決結果，我真的無法接受。

楊爸還說，就算庭上的內容不能講也要講出來，就算被罰也沒關係，邊說邊哽咽表示，他預期兩人就是要判30年才夠，結果卻只判12年和11年，為什麼堅持判這麼重，因為出庭時，兩人進去法庭都還是大搖大擺的走進來，根本沒有跟他道歉過，一直到了法官要求他們跟道歉，他們才肯道歉，他認為這才是2人真正的態度，這樣子要他怎麼可以接受。

楊爸還說，郭姓乾哥判12年只要關3分之1刑期，4年就可以假釋出來，可以繼續殺人，再進去關4年，出來還不到18歲，出來還可以繼續殺人，法律到底要保障誰啊？「我可能是第一個被他殺的，因為我要求郭姓少年加重刑度。」

楊爸還指控，郭姓少年之前還恐嚇過祕密證人，在警察局時曾對祕密證人說，如果我出去你就知道，現在也要擔心了，等他出來我就知道，更何況，民事賠償訴訟，將我家的全部資料詳細地給他們知道，這不是在逼我們嗎？我的全部資料全部讓殺人犯知道，叫我怎麼辦？準備去死嗎？莫名其妙。

