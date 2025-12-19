認卓榮泰不是主角！黃揚明曝藍白2招「劍指賴清德」：真正目標在這件事

藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，喊話藍白若有不滿可提出不信任案，對此立法院司法及法制委員會昨（18）日表決通過，移請監察院彈劾卓榮泰，並預告將彈劾總統賴清德；資深媒體人黃揚明指出，對現今的在野黨而言，倒閣絕對不會是選項，考量的重點在於「政治效果」。

黃揚明透過臉書直言，在現行中華民國憲政體制當中，倒閣的約束性過低；黃揚明分析，雖然倒閣門檻目前在野黨在國會可輕易達成，但閣揆下台並不會對總統造成影響。簡而言之，執政黨期待解散國會重選的用意是「大罷免2.0」，藉以取得國會優勢，更別說即使原閣揆被倒閣下台，仍能再被總統任命回原職務。

「對現今的在野黨而言，倒閣絕對不會是選項」，黃揚明指出，所以藍白很清楚的將目標指向賴清德，但由於現今在野黨無法在國會達成「獨裁」，因此無論是罷免還是彈劾總統，都是無法通過的選項。

黃揚明表示，既然罷免、彈劾總統在國會都無法通過，藍白考量的關鍵點就是「政治效果」，也就是民眾黨主席黃國昌所提出的「賴清德是否會親自前往立法院」。黃揚明認為，在野席次未達門檻（罷免、彈劾）的狀態下，提案都不會通過，自然要尋求「最有戲劇性」的那條途徑。

而黃揚明也直言，還是期待賴清德，能與在野黨領袖共商解決之道，畢竟除此之外的其他方式，都只會讓國家更亂。至於在野已經定調要跟執政黨長期抗戰，甚至將2028大選視為最終戰，唯有讓「討厭賴清德」變成民意主流，才能真正讓民進黨政府感覺到痛。

