認台南市長換人選機率很小 蘭萱：綠營赤裸裸分贓很誇張

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃擊敗林俊憲取得提名資格，然而初選結果公布後爭議持續延燒，近日甚至傳出最後陳亭妃可能被換掉。對此，資深媒體人蘭萱認為，換人的政治代價太高，不過綠營在選前就派系各自分贓，真的誇張。

蘭萱。(圖/中天新聞)

蘭萱在今（23）日中天節目「大新聞大爆卦」中表示，對民進黨來說要到「換妃」，除非走到不得已，機率蠻小的。她說，因為如果今天要「換妃」，就是說整個初選的民調完全不可信任，如果是這樣，那高雄市才差0.6%，這邊都說要「換妃」了，差0.6%的要不要「從隆換瑩」？她覺得換人要付出太大的政治代價，可能性真的不高。

蘭萱認為，傳出「換妃」之說，目的應該比表達初選落敗的不滿來得更深刻一點，但並不是要到換人為止。如果要換人，等於是整個毀掉民進黨的初選制度，這個代價不是任何人可以承受得了，包括其他的縣市怎麼辦？賴清德是黨主席，怎麼樣去維持住初選制度。

蘭萱說，為什麼賴清德說藍、白介選，「我是台南來的，我最清楚了」，言下之意就是有問題，為什麼要這樣講？她覺得是在逼陳亭妃就範。

陳亭妃。(圖/中天新聞)

蘭萱表示，仔細推敲挺林俊憲議員提出的三個協議內容，事實上真正在講這次市長選舉的部分只有第一條，第二、第三條都是攸關台南市的政治勢力版圖。第二條是市議員選舉，要求陳亭妃不要去幫國民黨籍，還包括其他黨籍、無黨籍的市議員助選。

蘭萱指出，目前台南市整個政黨板塊的分佈，57席議員當中，民進黨佔28席，國民黨排第三，第二名是無黨籍，而無黨籍很多都是從民進黨脫黨的。陳亭妃的政治勢力及其政治盟友，過去都是民進黨，但都因為郭信良事件脫黨成為無黨籍，所以陳亭妃的很多政治基礎來自於無黨籍。

蘭萱說，協議內容不只逼陳亭妃跟其政治盟友切割，還不止跟郭信良切割，還有陳亭妃的子弟兵，陳亭妃很多支持力量是來自民進黨以及偏綠的無黨籍。

林俊憲。(圖/中天新聞)

蘭萱表示，就像總統選舉需要立委當樁腳，市長需要市議員跟縣議員當樁腳，現在等於是要陳亭妃跟其樁腳切割，就是逼陳亭妃不得跟其盟友結盟，而且要讓其他民進黨的勢力壯大。民進黨的其他勢力是什麼？就是林俊憲勢力、新潮流勢力。

蘭萱指出，第二條已經琢磨在不只是市長選舉的部分，因為如果只是陳亭妃跟林俊憲的恩怨，應該是市長層級。她說，其實是已經進入市議員的部分，告訴陳亭妃在市議員選舉當中，陳亭妃不要支持自己的徒眾，拿市長的母雞去拉自己的小雞。

蘭萱表示，第三點則是看到陳亭妃當選之後。在當選後的整個市議會運作，請陳亭妃尊重黨團。過去經常在縣市長選舉過程當中，就已經醞釀市長參選人要帶哪些人進到市議會，去支持、合縱連橫選出議長、副議長，因為未來府會運作是不是能夠順利，市政推展是不是能夠順暢，就是要看市議會。

蘭萱認為，今天林俊憲在市長初選當中贏不了陳亭妃，新潮流必須把市長寶座拱手讓給陳亭妃，那新潮流可以用什麼方式護住自己的既得勢力範圍以及利益範圍。過去新潮流系長期紮根那麼多年，黃偉哲是淺一點的新潮流，賴清德是根正苗紅的新潮流，那麼多的盤根錯節，等於說換了一個市長，雖然都叫做民進黨，但是民進黨內的派系，尤其正國會跟新潮流，基本上來說是形同水火，所以利益不可能這樣拱手讓人。

蘭萱說，未來的市議會看起來已經指定議長人選了，所以告訴陳亭妃，正、副議長選舉必須尊重黨團自主，就是告訴陳亭妃不要碰，意思就是未來的市議會，很可能會由新潮流、由林俊憲的人出馬。潛台詞就是，今天陳亭妃想要成為民進黨的市長候選人，要新潮流支持，很簡單，「換」，換市議會新潮流來負責，有一點像是「妃憲共治」或是「妃新共治」。

蘭萱表示，可以看到整個民進黨在台南市很誇張，認為一定會選上，陳亭妃要新潮流挺可以，民進黨大團結，但是所謂的大團結裡面，大家的派系各自分贓，你拿市長，我拿市議會，這部分看起來真的很赤裸裸，沒想到民進黨的協議訂的這麼的白。

蘭萱指出，從這個角度去看，包括賴清德今天的表態，她真的覺得不可能「換妃」，但是整個複雜的程度，以及把台南市當作囊中物，誇張到極點，就是直接進行交易，而且直接嗆陳亭妃，「要選可以，但是要聽我的，我們現在選前就分，就分得這麼清楚」。

