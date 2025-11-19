認台灣戶籍沒取消！黃安突離開中國找越南妹 「實戰畫面」曝光了

娛樂中心／綜合報導

藝人黃安移居中國發展多年，經常在社群發表親中言論，常引起台灣網友不滿。近期飛往越南的黃安，透過中國社群微博曬出多段人在當地的畫面，18日更是上傳一段名為「寶貴越南實戰經驗」的短片，讓他當眾找越南妹的畫面全曝光。

黃安找來越南妹翻譯。（圖／翻攝自微博）

近期他接連透過微博曬出多段體驗越南當地生活的影片，包括錄下在越南街頭偶遇各種中國品牌門市的畫面，他自豪寫下：「在越南街頭，我是中國人，我驕傲得很」。由於語言不通，他特別使用中國製翻譯機、學習兩句常用的越南話。

畫面中的黃安特地找來越南妹入鏡，讓對方向粉絲們示範「你好」和「謝謝」的越南話說法。實戰影片曝光後，大批粉絲留言寫下「你好姓焦，謝謝感恩」，還是有人笑虧黃安：「故意的故意的」。而日前謠傳黃安「台灣戶籍遭註銷」的消息，黃安先前也再度澄清，「當然沒有，憑什麼呀？老衲來去自由。」當時有網友提問：「若兩岸統一後，會選擇長住福州還是回台？」黃安則回應：「到時候再看，但留在福州的機會比較大。」引起熱議。

