認同中共主張台灣是不可分割領土？ 高市早苗重申：對台立場沒變

日本首相高市早苗先前因為「台灣有事」說引發中國不滿，今（3日）再有國會議員詢問她對台灣的立場，高市早苗重申，他們理解並尊重中國主張台灣是他們不可分割的領土，日本在台灣問題上的立場沒有任何改變。

中國憤怒抗議 高市早苗「台灣有事」說了什麼？

高市早苗11月7日在日本國會表示，若台灣遭武力攻擊，可能構成危機事態，日本將不排除行使集體自衛權。這樣的說法被中國認為是介入台海問題，表達強烈抗議，更中斷與日本之間的部分水產進口，也呼籲中國民眾暫停前往日本留學或旅遊。

儘管被中國威脅恐嚇，高市早苗仍無意收回相關言論，近日還有中國媒體在記者會上追問外務大臣茂木敏充，是否承認台灣屬於中國，或台灣問題是中國內政，茂木敏充無視其誘導性的提問，僅一再強調日本的立場始終如一。

議員追問高市 對台立場有無改變？

今在日本參議院會議審查年度預算時，公明黨參議員竹內真二再度就台灣議題追問高市早苗，他說高市早苗的台灣有事說讓中國要求民眾避免前往日本，造成對旅遊業等廣泛影響，日本要保持冷靜和一致的立場，以防局勢再升級。

他提到，《中日共同聲明》中指出台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本對中共政府的立場充分「理解並尊重」，問高市早苗是否可以解讀成日本對台灣的立場和聲明內容一樣？

高市早苗回答表示：「我國政府對於台灣的基本立場，和1972年的《中日共同聲明》所述一致，這個立場沒有改變」。意即日方仍「理解並尊重」中共對台的相關主張。

