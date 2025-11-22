認同功德會捐血又推廣孝親連静雯回捐代言費

▲「八點檔女神」連靜雯認同「甫哥」的公益善舉，慷慨回捐代言車馬費，人美心更美。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.22)

[NOWnews今日新聞] 時序進入冬天，各地紛傳血庫告急。台中市念慈安靈功德協會，今（22）日在新光三越百貨旁惠安停車場舉辦捐血活動，邀請「八點檔女神」藝人連靜雯擔任公益代言人，凡是完成捐血250cc者，可獲贈全聯禮券200元及推廣孝親音樂USB一只。孝親音樂USB，是創會會長留峰甫感念過世父親而創作，要獻給所有思念父親的人。留峰甫有感而發，「父母在要多多陪伴，不要空留遺憾」。

念慈安靈功德協會成立於民國107年，創會會長留峰甫說，協會成立宗旨是為協助生活困頓的家庭，家中若有往生者但無力負擔喪葬費用，每年平均大約協助200件個案，今年截至11月15日，已經完成118件協助案。

▲台中念慈安靈功德協會連續多年推動捐血活動，八點檔女神連靜雯很認同，出任活動代言大使。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.22.)

他指出，五年前疫情最嚴重期間，一年最多曾經有近500件助葬個案。念慈安靈功德協會協助的個案遍及全台各地，協會接獲通報後，會評估往生者家庭狀況，公告於協會的臉書粉絲專頁。

此外，念慈安靈功德協會也連續多年推動捐血活動。留峰甫表示，冬天常常會發生血荒，尤其在學生放寒假到農曆春節期間，更是血荒最嚴重的時期，協會決定超前部署，今日舉辦捐血活動，獲得黎明國際同濟會、香格禮坊、兆利國際租賃有限公司、黃文芳、邱吳書偉、陳志鷹、莊仁榮、鄭志豪等企業及社會人士贊助。

▲完成捐血者，可獲得孝親音樂USB，這是創會會長留峰甫感念過世父親而創作，獻給所有思念父親的人。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.22)

「八點檔女神」連靜雯與劉峰甫素有交情，很認同「甫哥」的公益善舉，不僅騰出空檔專程南下擔任公益大使，並將代言「紅包」慷慨捐出，人美心更美。她說，能發揮藝人影響力協助推動公益，她義不容辭，一定要排除萬難參加。

主辦單位表示，今日完成捐血250cc者，可獲贈全聯禮券200元、香格禮坊太陽餅一盒，推廣孝親音樂USB一只。捐血500cc者可獲贈全聯禮券400元、香格禮坊蛋黃酥一盒，推廣孝親音樂USB一只。

▲念慈安靈功德協會今天舉辦捐血活動，獲得黎明國際同濟會響應，大家一起做公益。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.22)

其中，孝親音樂USB的發行，背後有洋蔥。這是留峰甫在父親過世後，寫的一首紀念他父親的歌曲《擱叫一聲老爸》，已拍成MV，由孔鏘老師編曲、白冰冰導演，留峰甫親自擔任主角。

適逢近日出片，留峰甫特別準備一只外觀相當精緻的USB要送給來參加捐血活動的朋友，裡頭儲存了這支MV。留峰甫表示，因為人生無法重來，但音樂可以傳遞情感、補上遺憾，希望藉由這支MV獻給所有思念父親的人，能對社會產生教化作用。

《擱叫一聲老爸》MV連結網址：https://www.youtube.com/watch?v=haiebpDhuEc&list=RDhaiebpDhuEc&index=2

