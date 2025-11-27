認同台灣就是國家主人 賴清德勉勵「新二代」：為國家繼續奮鬥！

記者劉秀敏／台北報導

民進黨26日舉辦「2025民主超新星—新二代國會計畫」結業式，總統暨黨主席賴清德與秘書長徐國勇、副秘書長何博文、新住民部主任張瑜庭一同出席，聆聽新二代學員在國會實習的成果與對政治工作的期許，並勉勵學員追求進步，為台灣帶來創新與改變。

賴清德為11位實習生頒發結業證書，並與學員交流心得，他透過民進黨《族群多元國家一體決議文》強調：「不分族群，不論先來後到，認同台灣就是這個國家的主人。」不分族群的年輕人不僅象徵台灣的多元及團結，更是國家的未來。台灣的民主要永續、不斷往前進，需要有更多的年輕人願意對政治與公共事務的參與，為國家繼續奮鬥。

廣告 廣告

民進黨「2025民主超新星—新二代國會計畫」結業，兼任黨主席的總統賴清德出席頒發結業證書（圖／民進黨提供）

賴清德分享民進黨在1999年通過的《台灣前途決議文》表示，台灣是一個主權獨立的國家，憲法的國家名字是中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，而國家的前途由生活在這塊土地上的2300萬人共同決定。

賴清德接著說明，台灣絕不屬於中國的一部分，為了捍衛國家主權，政府已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》及預算規畫，預計未來8年投入1兆2500億元經費。賴主席強調，國防特別預算是投資和平與台灣安全，更進一步的保衛國家是必要的行動。

徐國勇也接續分享，在與學員交流的過程中，他也建議學員向家人學習母語，除了因為學習語言所獲得的優勢，學習母語會更是認識來自父母的多元文化。民進黨持續堅持多元的價值，讓在這塊土地上的人都能多元共榮。

更多三立新聞網報導

中共2027武統台灣？鄭麗文提川普與高市早苗通話：國際熄火賴清德卻點火

香港「宏福苑」五級大火釀44死 台北市議會與蔣萬安默哀1分鐘

賴清德示警中共2027武統目標！侯友宜「憂心兩岸」：總統有責任穩定民心

揭「2027中共犯台」由來 王婉諭挺強化國防實力：國會不該無故杯葛

