認同台灣就是國家的主人！賴清德大啖「開封包公府私房麵」

即時中心／林耿郁報導

近期少部分中配倡儀武統的動作，引發爭議；總統賴清德今（13）天在臉書貼出前往中配麵館用餐的照片，強調政府會持續努力，「讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活」。

總統賴清德今天在臉書PO出圖文表示，自己前陣子到台北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」用餐，吃到一碗完全停不下來的「招牌私房麵」。酸甜又爽口的蕃茄湯頭，讓他非常喜歡，忍不住問老闆：「以後總統府開會能不能叫外送？」

賴總統認為，這碗麵打動人心的除了味道，「還有它承載的人生故事」，一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。

郭明華老闆來自中國河南，在台灣打拚超過20年；她向賴總統分享創業的辛苦，還有拉拔3個孩子長大的過程。她認為中國「是父母生我、養我的地方」；但自己在台灣生兒育女、子孫都在台灣，「更是我的家」，讓人非常感動。

賴總統強調，郭老闆的故事，說明台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人；政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，「都能自由、安心生活」！





