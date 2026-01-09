認同國中小午餐免費？最新網路民調破6成一面倒震撼表態

台北市長蔣萬安日前宣布，從2026年9月起，公私立國中小學的營養午餐將全面免費，此政策隨後獲得台中、高雄、基隆和雲林等地的跟進，目前全台已經有16個縣市決定實施免費午餐。據最新網路民調投票結果顯示，截至今日早上8點為止，64%的網友表示「認同全面免費」。

圖為小學生盛飯菜吃營養午餐。（圖/資料照）

《中時新聞網》YouTube針對「認同國中小學營養午餐全免費嗎？」進行網路投票，截至今天（9日）早上為止，共有6975位網友參加投票，其中64%的人支持全面免費的政策，16%選擇公立學校免費、私立學校自行負擔，17%則認為應該只對弱勢家庭免費，3%表示不應免費，應由家庭自行負擔。

網友留言。（圖取自《中時新聞網》YouTube）

網友留言表示，「以前認為應該只限清寒家庭，但看到現在政府做的屁事不如讓全國父母減輕負擔，讓國中小營養午餐免費」、「反正那些貪汙的錢絕對夠吃，好幾代哪裡有可能會缺那一點營養午餐費」、「養小孩不容易，應該減輕家長負擔」、「支持啊！不是拿去大罷免就好」、「少子化，多不了多少錢」、「我們現在台灣都沒多少學生了，這個能花多少錢？這種利民的政策如果都無法執行，那請問選這些縣市首長要做什麼？」、「只要條件允許，政府照顧人民不是正常的嗎」、「這個比1.5兆國防預算有用多了」。

