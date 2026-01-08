認同國中小營養午餐免費？最新網路投票逾6成震撼表態

台北市宣布，2026年9月起，公私立國中小營養午餐全面免費，台中、高雄、基隆和雲林8日都宣布跟進，統計目前全台共有16個縣市，確定推行營養午餐免費。 《中時新聞網》YouTube針對「認同國中小學營養午餐全免費嗎？」進行網路投票，截至8日晚上，65%的網友表示「認同全面免費」。

《中時新聞網》YouTube針對「認同國中小學營養午餐全免費嗎？」進行網路投票，截至8日晚間11點36分，已有5090人參與投票，結果顯示，65%的網友表示「認同全面免費」；17%的網友表示「認同只有弱勢免費」；15%表示「認同公立學校免費、私立自行負擔」；3%表示「都不應免費，應自行負擔」。

網友留言表示，「以前認為應該只限清寒家庭，但看到現在政府做的X事不如讓全國父母減輕負擔，讓國中小營養午餐免費」、「只要是財政允許，自當一視同仁」、「國民義務教育本來就要免費。稅都繳那麼多了」、「總比買軍購沒到好，並減輕家庭負擔，願意多生個小孩」、「少子化，多不了多少錢」、「我們現在台灣都沒多少學生了，這個能花多少錢？這種利民的政策如果都無法執行，那請問選這些縣市首長要做什麼？」、「只要條件允許，政府照顧人民不是正常的嗎」、「養小孩不容易，應該減輕家長負擔」。

