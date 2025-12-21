認同是國安議題！Kolas發新書 吳怡農力挺
[NOWnews今日新聞] 總統府前發言人Kolas Yotaka今（21）日舉行新書簽書會時談起「認同」問題，主張「認同」是台灣的國安議題，而她也自問自答兩項問題，包含是「你是中國人嗎？你是中華民族嗎？」但她得出來的答案是「不是」，不論血緣、地理、情感、政治上都認為不是中國人，而世界上沒有一個族叫中華民族。
Kolas Yotaka新書下午在明星咖啡館舉行新書「禮物：一本關於台灣認同的書」簽書會，該書主張面對中共的威嚇，台灣除了應具備軍備、能源韌性，而「認同」也是台灣的國安議題；簽書會多人到場相挺，包含前行政院副院長施俊吉、前陸委會主委邱太三、前數位發展部部長唐鳳、前立委葉宜津、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、陽明交大科法所特聘教授林志潔等人均出席。
Kolas說明寫這本書的原因，是因為她自問自答兩個問題，第一，你是中國人嗎？第二，你是中華民族嗎？「我寫了一本書回答」，「我的答案不是，不論血緣、地理、情感、政治上，生命經驗上都不是中國人，我也覺得，大部分的台灣人，與我一樣」，另外，她也認為她不是中華民族，因為世界上沒有一個族叫中華民族。
Kolas認為，認同可以飛的很遠，但國界很清楚，而她過去這10年累積工作經驗，但事實上，累積更多的問號，「這本書有很多問號」；她也提到，面對國會最大黨的主席，卻公然說「我是中國人、追求中華民族」，因此她特別關切國安問題，當這一切遇到脆弱的國家，希望這本書能提供讀者思考問題，這是一本非常重要的國家安全書。
吳怡農說，這本書提醒大家，「認同」不需要造成分化，並提醒大家「認同」是值得慶祝的禮物，他身為兩位原住民孩子爸爸，不只現在要面臨國家處境，而這能是家裡能傳送的概念，不需要為孩子擔心母語課程，「我們能慶祝我們的不同」。
吳怡農提到，此刻台灣、此刻台北，讓大家看到憂心的事件，台北日前發生的事情，「當人失去情感、連結、關心，就會做出殘酷的事」，但同時看到「認同」，會讓大家伸出援手、成為後盾。他提到，過去天就要邁向2026年，短短30年，是台灣民主的誕生，若沒辦法走到30年前對土地的堅持，未來，很難走向下個30年。
林志潔提到，看完這本書後，她熱淚盈眶，相信這本書不只送給台灣人的禮物，也是Kolas送給自身的禮物；她說，這本書提到「認同」，讓她相當感動，在台灣從來沒有禁止文化認同，甚至是多元，台灣最近遇到許多問題，未來要準備，大家將每天走上壓力測試的道路，但台灣人對於安全意識越來越高，從另方面看，這也是好事。
久未現身的葉宜津也前來站台，直言她非常喜歡原住民，跟Kolas當同事時，很喜歡和Kolas接觸。她也盛讚Kolas很會問政，從偏鄉關懷，到國際分析，令她刮目相看、自嘆不如、有點慚愧，「深度非常夠」；她提到，當Kolas受到攻擊時，她真的心很痛，也不知道怎麼安慰Kolas，直到受不了時，才發訊息給Kolas詢問，「你還好嗎？」Kolas則回應，真金不怕火煉，讓她也放心了、並相信Kolas。
邱太三則說，這是台灣第一本由原住民所寫關於「認同」的書，這絕對是不同觀點，從書裡能看到。
