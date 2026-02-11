認同總統列「最最最優先」法案！民眾黨團：同意院版1.25兆軍購條例付委

記者詹宜庭／台北報導

針對藍白黨團多次阻擋1.25兆軍購特別條例，總統賴清德今（11日）召開記者會喊話在野黨在新會期將國防特別預算、中央政府總預算當列為「最最最優先」法案。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，「我們不擋行政院版本軍購條例，我們同意院版條例可以付委，併案民眾黨版本，一起在立法院監督、審查，表達民眾黨對國防重視。」

總統賴清德上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，針對藍白陣營10度阻擋8年1.25兆元的國防特別預算付委審查，並將責任歸咎於賴政府未編列預算為軍人加薪、要求國會無條件通過等，賴清德呼籲，立法院朝野政黨在年後開議，就即刻實質審議、盡速通過「國防特別預算條例」，一起強化國防、守護國家，讓台灣繼續繁榮發展。

廣告 廣告

民眾黨立法院黨團召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會，陳清龍表示，民眾黨支持國防自主、支持增加台灣防衛作戰能力，也支持不對稱戰力提升，民眾黨自提軍購條例在立法院已經付委，民眾黨沒有擋國防預算，「我們只是要求不要空白授權」，開議就可以審民眾黨軍購條例版本。

陳清龍說，賴清德總統在記者會上提到要將國防特別預算當作是「最最最優先」法案，為了台灣國防安全，民眾黨當然要把軍購條例列為「最最最優先」法案，「我們不擋行政院版本軍購條例，我們同意院版條例可以付委，併案民眾黨版本，一起在立法院監督、審查，表達民眾黨對國防重視。」

媒體問及「將院版軍購條例付委審查是否經過民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲同意？」陳清龍強調，「民眾黨有自己的版本，我們同意行政院版本進來一起併案審查。」

更多三立新聞網報導

守護國家須自助人助 賴清德：盼將國防特別預算列「最最最優先」法案

「這屆立委多從議會上來」 賴清德曝地方、中央不同：須遵守憲政運作

與韓國瑜當面談國防預算？年後邀五院院長茶敘 賴清德：不特別強調任務

親上火線！總統率三軍司令說明軍購 吳思瑤：立院不給討論就讓社會討論

