認同蔣萬安「不提1219凶嫌姓名」 卓榮泰：盼勿過度報導犯罪行為人種種

台北市1219隨機襲擊事件震驚全台，歲末年終各項人潮聚集活動的維安也備受關注。內政部今（26）日於行政院會提報1219台北市隨機襲擊事件說明及跨年、元旦活動加強安全維護工作。行政院長卓榮泰除請內政部、交通部全面檢討事件發生始末並提高各項安全措施外，也認同台北市長蔣萬安「不提加害者姓名」的說法，也希望媒體避免過度報導犯罪行為人的種種，「不值得、更不應該，也不必要。」

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會表示，在今日院會開始前，卓榮泰首先率領內閣團隊以及與會人員，為「1219台北隨機襲擊事件」默哀，隨後發表年終談話。針對1219台北隨機襲擊事件，卓榮泰於談話中，請內政部及交通部全面檢討事件發生的始末，並且檢討也提高各項安全措施。

除了汲取教訓之外，卓榮泰也表示，他非常認同台北市長蔣萬安所說的，不再提及不法行為人的名字，讓事件被淡忘，不要去重複不斷地想起，不要讓更多人想要來模仿，社會才能夠安定下來。也希望媒體避免過度報導犯罪行為人的種種，不值得、更不應該，也不必要。

內政部於行政院會提報1219台北市隨機襲擊事件說明及跨年、元旦活動加強安全維護工作，內政部長劉世芳指示警政署除持續釐清犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，網路恐嚇事件部分，統計自114年12月20日至12月25日12時止，迄今計偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌之境外IP資訊，持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

劉世芳指出，為維護跨年晚會及元旦升旗典禮等活動安全，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線等作為，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序，動員警力8,069人、民力2,792人，維持秩序與為民服務。

針對本次跨年晚會及元旦升旗活動，警政署成立指揮所及緊急應變小組，全程掌握督導各縣市警察局做好維安工作，並加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，落實精進維安措施，全面強化應變韌性，絕不容許任何暴力行為挑戰法治底線，保護國人安全，確保活動順遂，讓民眾能平安迎接嶄新一年。

交通部則表示，交通部以近期隨機攻擊事件之應處經驗為基礎，加速推動重要交通場站安全精進措施，並提升戒備與巡查頻率，與鐵路警察、高速公路警察、航空警察、港務警察及地方警察機關共同強化聯防作業，落實場站巡邏與危安通報機制，強化重要交通節點之防護。同時，各交通場站加強監視系統、消防設備之巡檢及整備，以即時掌握場站狀況；倘發現異常情形，將迅速啟動應變及通報作業，並依現場狀況做適當應處，維持場站秩序與旅客安全。

交通部強調，未來將持續精進突發事件通報機制、場站應變功能，並將複合式情境納入演練，及評估運用科技輔助監控等措施，強化交通場站安全防護作為，以因應突發狀況時之交通系統的即時應處與持續運作效能。



