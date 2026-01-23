認同谷立言「自由當然不是免費」 徐國勇喊話藍白：要當忠誠在野黨

記者劉秀敏／台北報導

民進黨秘書長徐國勇出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」受訪（圖／翻攝畫面）

立法院藍白多次聯手阻擋國防特別條例付委審查，美國在台協會處長谷立言近日罕見說重話「自由不是免費的 freedom is not free」，美國只能在盟友自助的前提下幫助。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23）日受訪時表示，自由當然不是免費的，大家用生命、自由換來台灣的自由民主、保護人權，當然要邊國防預算繼續維持；徐國勇也呼籲在野黨，要做忠誠的在野黨，趕快讓國防預算、相關預算付委、討論。

廣告 廣告

徐國勇今日上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，媒體關注谷立言表達「自由不是免費的 freedom is not free」，徐國勇提到，二次大戰前，張伯倫跟希特勒簽了一紙協約，以為這樣就和平了，結果有沒有用？沒用，照樣發生二次大戰；中共跟西藏簽了個和平協議，沒用，照樣被併吞。

徐國勇強調，實力才是真正保護和平、真正能達到和平目的，「所以你要具有實力，這才是真正最重要的。」也就是說，要備戰才能避戰，要備戰當然要有實力、當然要買武器，軍人的人力也要夠，所以政府把當兵的年限恢復原來的一年，讓國軍能夠更加強壯，讓武器更加精良。

徐國勇表示，就像谷立言所說，自由當然不是免費的，「請問台灣的自由是免費的嗎？當然不是。」從蔣介石、蔣經國的極權獨裁，有多少人被他們槍斃？這也是用生命換來的；民進黨當時在打破強權、打破威權時，也有多少人被關，這都是免費的嗎？這都是用生命、用自由換來的。

徐國勇強調，所以，大家用生命、自由換來的自由民主、保護人權的國家「台灣」，當然要編國防預算來繼續維持民主自由、保障人權，而且1.25兆的國防特別預算並不是一年，而是分八年，其實這是非常值得的。

徐國勇也呼籲在野黨，要做一個「忠誠的在野黨」，他特別強調「忠誠」兩個字，也就是以國家利益為最高的目標，「我們政黨可以不一樣，但國家是同一個」。他再次強調，要當一個忠誠的在野黨，請趕快讓國防預算、相關預算付委、討論，趕快讓該通過的通過，要刪的有理由當然可以刪，這對國家的進步發展是一件好事。

更多三立新聞網報導

藍綠白年終出爐！民進黨維持1.5個月 徐國勇：尾牙會讓每人有滿意紅包

吳子嘉估藍丟5縣市 徐國勇：相信預言成真「且還會更好」

蔣萬安推營養午餐免費！徐國勇嗆「騙選票｣：已有10個縣市免費

民進黨台北市長誰出馬？徐國勇曝「不缺人選」：可望在農曆年前提名

