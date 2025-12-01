認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻

前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。

蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的政權，而國民黨是否為「親中又親美」政權，需要等到執政時才能知道；但鄭麗文卻大肆宣傳AIT的拜訪，認為AIT支持國民黨，「就是有病」，對比台中市長盧秀燕僅低調表示支持國防，就是不想在這個議題上與美國或民進黨糾纏。

蔡正元指出，AIT拜訪國民黨的真實目的，就是在施壓鄭麗文，賴清德提出的1.25兆國防預算「國民黨要少說兩句」，否則就會被視為反美政權。「AIT是先禮後兵，鄭麗文卻感到高興，真是幼稚的不得了」，賴清德現在提出軍購預算，鄭麗文第一時間跳出來反對，美國就會解讀鄭麗文就是反美，國民黨就別想執政。

蔡正元表示，賴清德提了預算後，AIT馬上出來表達支持，所傳達的態度就是「技術細節問題可以協商，但總金額沒得討論」，也直言立法院絕對不會反對，因為立委們不像鄭麗文那麼傻，他們是要選舉的，每一個立委要當選的選票，都比國民黨主席多。

蔡正元分析，國民黨現在的強勢諸侯如雲林、彰化地方派系，能靠自己連任或參選，不需要靠黨中央或立法院長韓國瑜，只要黨中央不給人穿小鞋、扯後腿，以國民黨現在這個樣子，他同意陳水扁研判的賴清德有機會在2026年翻轉藍綠縣市板塊，「真的選情不樂觀」。

