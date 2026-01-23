認同AIT「自由不是免費」說 楊瓊瓔：但不該成為逃避監督的藉口

美國在臺協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）「自由不是免費的」一說發酵，外界解讀是美方對新台幣1.25兆軍購案卡關表達不耐。（示意圖／方萬民攝）

國民黨立委楊瓊瓔今（23）日表示，政府拿幾張A4紙便想提出高達新台幣1.25兆規模軍購案，實在過於草率，別想用一句「抗中保台」再拉美國在臺協會（AIT）說法就想要立法院承受背書。

國民黨立委楊瓊瓔（圖）直指，軍購必須被把關與監督，不是一句「自由不是免費」就能包裹式放行。（圖／周志龍攝）

AIT處長谷立言（Raymond Greene）近日在國防安全研究院發表專題演講時直指「自由不是免費的（Freedom is not free）」，坦言美國雖然致力於在第一島鏈阻止侵略，但不應老是由美方獨自承擔重任，美國只能在盟友「自助」的前提下提供幫助，呼籲夥伴國應加大國防投資，方可遏止區域侵略問題。

閣揆卓榮泰（圖）不排斥針對軍購有關條例公開辯論。（圖／黃耀徵攝）

值此在野黨在立法院阻止《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》付委之際，這段話普遍被認為是針對特別條例遲遲未付委搞得背後相當於新台幣1.25兆對美軍購「卡關」，隨即在台灣政壇引發強烈震盪。

國際關係學者直指，谷立言承襲美國總統川普（Donald John Trump）「交易式」外交邏輯與直白的口吻，有此言論並不意外，只不過這種說法加深了台灣內部對於國防預算審查的對立，也讓美方對台防衛期待的壓力正式浮上檯面，確定成為2026年初台美關係與國內政經預算攻防的風暴核心。

楊瓊瓔對此直指，自己完全認同谷立言這段話的精神，但也要嚴肅反問民進黨政府，究竟在自由與安全的名義下，是否根本忽略了人民的知情權、閃過了行政機關受監督責任？

楊瓊瓔批評，政府草率地以數頁A4紙當說帖，就想要高達1.25兆元的相關軍購預算，如此重大支出真的太草率，當局有責任向全民清楚交代，每一筆錢要花在哪裡、為何非花不可，畢竟這都是台灣人民辛苦工作、繳納的血汗納稅錢，理應接受最嚴格的審查，就別說政府已砸了大錢搞軍購，貨都還沒交付完全，主管機關也從未把話說清楚。

楊瓊瓔回顧，過去從雞蛋、疫苗採購等問題案件一籮筐，政府老假借民意之名，將監督的力量扭曲成敵對勢力，最後卻一再爆出弊端是重創人民對政府的信任。

楊瓊瓔也說，既然行政院長卓榮泰不排斥「公開辯論」，那就公開辯論每一筆軍購案，讓所有預算攤在陽光下由全民檢視，看看究竟誰是在為國家安全把關，誰又是在藉機圖利、逃避監督？

楊瓊瓔強調，真正的民主與自由奠基在公開透明與嚴格監督，別被愛國之名「情勒」，讓人民與在野黨質疑的聲音被堵住，這樣是傷害民主、在內部製造對立矛盾，非常要不得。

