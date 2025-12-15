認向太給很多錢錢！郭碧婷爆養娘家7口 郭爸親自發聲

郭碧婷爆拿私房錢養娘家7口，爸爸發聲澄清。（圖／翻攝自郭碧婷微博）





42歲女星郭碧婷2020年與香港影視大亨向華強之子向佐結婚，婚後育有1子1女，上週久違在台出席活動，笑說婆婆向太「給很多錢錢」，不過卻有傳言指出她用私房錢養娘家。對此，郭碧婷爸爸也特地發文澄清。

郭爸爸過社群平台表示，對於外界傳聞他7個孫子全靠郭碧婷養「真是胡說八道」。他提到二女兒產後將跟老公回加拿大生活，至於小女兒和女婿兩人月入10萬，完全不需要別人幫忙養小孩，三姊妹只是感情很好，只要有空就會聚在一起，但絕不是全靠郭碧婷養。

郭爸爸進一步指出，郭碧婷會幫忙出的是他的醫藥費及生活費，不過有健保所以費用並不多。至於郭碧婷需要照顧「兩個家」，郭爸爸澄清自己養了很多寵物，所以郭碧婷會常常回去照顧，與金錢支出無關。

另外，郭爸爸透露郭碧婷已經帶著孩子回香港替向華強慶生，除了祝福親家公生日快樂外，他也感謝親家對女兒的照顧，「我真的知道親家母買給碧婷的兩塊地，好幾百坪滿大的，親家對女兒的好我是知道的，感恩他們對媳婦的好。」

