認吳怡農比沈伯洋「正常」很多 北市前發言人曝：就不是民進黨主流

各黨積極備戰地方2026選戰，對於外界關注民進黨將派誰對上現任市長蔣萬安，目前綠營僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，但綠營卻一直有雜音出現。對此，前台北市政府副發言人郭音蘭分析，吳怡農這幾年一直想走理性、專業的形象，「可惜民進黨現在的主旋律不是這種」。越講理性，越不討好深綠核心，似乎不被綠營主流待見，反而打意識對立，就有流量、有掌聲、有資源，越「正常」的人，在民進黨主流裡越站不住腳。

吳怡農昨（24）日在網路節目專訪中提及台北市長選戰，他表示，台北市對綠營來說是非常艱困的地方，因為藍營的基本盤大於綠營的基本盤，「不過在台北市有另外一群人重視的是候選人，不是黨徽」。他並稱看到2016、2020年總統大選，多數台北市民選擇支持前總統蔡英文，喜歡蔡英文的理性論述、國際能見度、帶來的兩岸穩定，所以自己需要跟蔡學習等。

不過，聯電創辦人曹興誠日前也喊話，力挺綠委沈伯洋出戰2026台北市長，亦掀起外界高度關注。對此，郭音蘭24日也在臉書表示，「吳怡農比沈伯洋正常，但似乎不被綠營主流待見。」

郭音蘭指出，沈和吳相比起來，「說真的，吳確實『正常』很多」，認為吳講話不會動不動就把兩岸交流、體育交流、甚至國小棒球隊都打成「統戰樣板」，也不會像沈一樣，認爲台灣社會每個角落都有「中國系統性攻擊」。

在理性程度上，郭音蘭進一步說明，吳怡農端出自我推薦，曾在跨國企業上班、創 NGO、推國際合作，走創新和理性路線，明顯高出一截，但偏偏，越「正常」的人，在民進黨主流裡越站不住腳。

郭音蘭表示，吳這幾年一直想走理性、專業、跨界的形象，可惜民進黨現在的主旋律不是這種，而是比誰更會喊意識形態、比誰更會製造恐懼、比誰更能戰鬥。反觀沈的風格，就完全符合綠營主流，只要喊「統戰」、「抗中保台」，只要打意識對立，就有流量、有掌聲、有資源。反觀吳怡農，越講理性，越不討好深綠核心；越溫和，越顯得「不像自己人」。

郭音蘭認為，吳、沈二人明明在同一政黨，「但比較正常的那個，不是被冷處理，就是被邊緣化；比較偏激的那個，才是民進黨最新的寵兒」。郭並指，若吳怡農想突圍，「恐怕得先問一句：民進黨可以接受正常人嗎？」

