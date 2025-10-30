認和粿粿「超過朋友界線」 王子上海演唱會取消、一日活動也喊卡

粿粿（左）過去和王子（右）的工作照，在婚內出軌消息爆出後，外界已難單純看待。（翻攝粿粿IG）

前啦啦隊女神粿粿，昨（29日）遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，王子原訂下個月將在上海舉行個人演唱會，湧進不少歌迷揚言退票，今（30日）主辦方也貼出取消公告，另外，王子原定週六（11/1）一日店長活動也緊急喊卡。

范姜彥豐昨（29日）透過IG直接點名粿粿婚內出軌王子，粿粿則稱「許多與事實不符的內容」，隨後王子則發聲明直接認了「超過了朋友間應有的界線」，兩人過往在社群上的互動也不斷被挖出。

王子原訂下月16日在上海開唱《The Moment of love: 王子邱勝翊音樂會》，不倫粿粿消息傳出後，不少人揚言退票，今中國主辦方「魔方演藝」宣布該場演出取消，歌迷無需操作，就會在公告發布後的7至10個工作天內在原購票通路收到退款。

另外，王子原本在11月1日有品牌一日店長見面會活動，今也緊急喊卡，品牌方僅低調回覆稱：「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消。」





