認和粿粿「超過朋友界線」 王子上海演唱會取消、一日活動也喊卡
前啦啦隊女神粿粿，昨（29日）遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，王子原訂下個月將在上海舉行個人演唱會，湧進不少歌迷揚言退票，今（30日）主辦方也貼出取消公告，另外，王子原定週六（11/1）一日店長活動也緊急喊卡。
范姜彥豐昨（29日）透過IG直接點名粿粿婚內出軌王子，粿粿則稱「許多與事實不符的內容」，隨後王子則發聲明直接認了「超過了朋友間應有的界線」，兩人過往在社群上的互動也不斷被挖出。
王子原訂下月16日在上海開唱《The Moment of love: 王子邱勝翊音樂會》，不倫粿粿消息傳出後，不少人揚言退票，今中國主辦方「魔方演藝」宣布該場演出取消，歌迷無需操作，就會在公告發布後的7至10個工作天內在原購票通路收到退款。
另外，王子原本在11月1日有品牌一日店長見面會活動，今也緊急喊卡，品牌方僅低調回覆稱：「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消。」
更多《鏡新聞》報導
涉閃兵憂觀感不佳！坤達暫別《綜藝玩很大》 代班主持人選曝
接力吳慷仁挑戰「豆汁兒」 館長先皺眉再開口讚：味道不錯
被傳砸12億買陶朱隱園 黃立成引舊台詞駁：買三小旋轉大樓
其他人也在看
粿粿遭爆「婚內偷吃」王子！昔「熊抱曹佑寧」畫面曝
娛樂中心／于士宸報導男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出粿粿昔日登上《綜藝玩很大》，與曹佑寧同組挑戰遊戲的片段，只見任務成功後，粿粿二話不說立馬衝向曹佑寧「熊抱」，而男方的表情則略顯尷尬，讓網友忍不住開嗆：「沒有邊界感的女生，通常稱為綠茶X」。民視 ・ 1 天前
粿粿、王子甜蜜互動被挖出 520同框還穿情侶裝
粿粿、王子甜蜜互動被挖出 520同框還穿情侶裝EBC東森娛樂 ・ 1 天前
偷嚐「禁粿」！粿粿發文配王子新歌「Candy」網：偷示愛？
偷嚐「禁粿」！粿粿發文配王子新歌「Candy」網：偷示愛？EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
范姜彥豐本想在金鐘爆料？知情人士曝粿粿求情「別讓王子難看」才心軟收手
男星范姜彥豐昨日（10/29）突以一支長達9分鐘的影片，指控妻子粿粿婚內出軌棒棒堂成員「王子」邱勝翔，並表示「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑」。如今據《三立新聞》報導，有消息人士指出范姜彥豐本來打算在17日金鐘獎當天進行毀滅式爆料，不過因粿粿私下溝通才打消念頭。太報 ・ 1 天前
懶人包》粿粿遭爆背叛老公勾王子！三人背景一次看
男星范姜彥豐29日指控妻子粿粿和藝人王子（邱勝翊）偷來暗去，粿粿駁斥，王子承認超越朋友界線。隨著這段三角關係越演越烈，有讀者好奇事發前，范姜彥豐夫妻、王子的背景、演藝圈經歷。中時新聞網 ・ 7 小時前
美濃大峽谷案》邱議瑩要柯志恩：別裝教授講尖酸話 出來面對！
[Newtalk新聞] 民進黨立委邱議瑩今（30）日針對「美濃大峽谷」爭議再度發聲，她點名國民黨立委柯志恩應出面說明清楚，並強調若有媒體或政治人物持續影射、抹黑，她將依法提告，正告外界勿再散播不實指控。 邱議瑩指出，該事件牽涉的地主及挖掘行為背後，已有不法集團的輪廓逐漸浮現。她說，柯志恩委員曾與涉案議員助理一同前往現場視察，「昨天某報甚至刻意將柯委員的照片打馬賽克，這到底是什麼樣的狀況？」她呼籲柯志恩應主動說明，並要求檢調持續深入追查、依法究辦，將不法份子繩之以法。 針對有媒體影射地主背後涉案者為邱議瑩與高雄市長陳其邁，邱嚴正駁斥，「這樣的抹黑完全無中生有，若再有不實指控，我一定提告！」她強調，昨晚某電視節目上仍有人公然指控她「涉入五大弊案中的三大弊案」，她將提起法律行動，「我要在此一併正告大家，勿往勿縱！」 談及柯志恩個人，邱議瑩語氣強硬地表示：「尖酸刻薄的話不用講太多，不用把自己包裝成像一個教授，但嘴巴裡講出來的話卻是尖酸刻薄。」她強調，民進黨從未派出「蓮霧或西瓜」與柯志恩競選，始終視她為可敬的對手，「我們面對這樣的對手，每一個人都是戰戰兢兢、謹慎努力往前行。」 邱議瑩最後呼籲，選新頭殼 ・ 1 天前
防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例下午協商 Fata'an部落奔立院抗議
立法院國民黨團總召傅崐萁推出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，但條文第1、第6條被質疑「問題極大」，花蓮縣光復鄉部落青年Lisin Haluway驚呼「部落被突襲了」，本以為二讀後還有1個月時間，但昨深夜突然收到通知，今天下午3點立法院長韓國瑜將主導黨團協商，擔心被占多數的國民黨強推，今自由時報 ・ 1 天前
王子「贏了夫人又逃兵」！中國粉絲怒退上海演唱會門票
娛樂中心／李明融報導男星范姜彥豐昨天（29日）上傳影片，發出毀滅式爆料粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），且手上握有兩人出軌的鐵證，引發各界熱烈討論，儘管王子發文道歉，仍有大批網友挖出粿粿、王子過去的許多互動早已透露出軌訊息，痛批王子失德，還酸他「贏了夫人又逃兵」，這起事件就連中國網友也看不下去，王子原本今年11月上海舉辦的演唱會，出現大量退票潮，大批中國網友怒喊「退票！」。民視 ・ 1 天前
王子變「小王」形象瞬間崩壞！ 主辦方急取消上海演唱會
范姜彥豐昨（29）日爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入2人婚姻導火線，王子隨後也發聲明致歉稱，「超過了朋友間應有的界線」，形象瞬間崩壞。王子原定要在11月16日於上海舉行個人音樂會，主辦方稍早宣布取消，並且開放退票。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿遭爆婚內出軌！4對「神仙眷侶」網封愛情典範
娛樂中心／江姿儀報導中信啦啦隊前成員粿粿（江瑋琳）與模特兒范姜彥豐2022年結婚，2人育有愛女「粿醬」，夫妻倆感情甜蜜，過去經常在社群曬照放閃，曾是眾人稱羨的「模範夫妻」。沒想到29日范姜彥豐指控粿粿與男星王子邱勝翊有不正當男女關係，消息震驚外界，隨即在社群平台引發熱議。近日網友談論此事評點名人「神仙眷侶」，笑說「這幾對如果翻車，就沒有人要相信愛情了！」。民視 ・ 2 小時前
中美元首會晤後 川普：中國將開始購買「美國能源」
綜合路透社及CNN報導，中美元首會晤後，美國總統川普在Truth Social網站上發文稱，可能與中國達成一項規模非常大...聯合新聞網 ・ 23 小時前
恆春國中體育館重建動土 預計2027年完工
（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東縣立恆春國中體育館年久失修，屏東縣政府規劃重建，今天動土典禮，預計2027年3月完工。除可提供師生使用，也將是落山風季節重要室內運動空間。中央社 ・ 1 天前
產業南移趨勢確立！ 賴正鎰：台中企業增幅六都之冠
產業南移趨勢確立！ 賴正鎰：台中企業增幅六都之冠EBC東森新聞 ・ 1 天前
王子合體「大前輩」成龍！全網狂酸：傳承成功
王子合體「大前輩」成龍！全網狂酸：傳承成功EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿涉失德！11月上海開演唱會 陸網傻眼急喊：還不給退票
藝人粿粿曾擔任過啦啦隊的成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。而網友也發現王子馬上將在中國有活動，11月16日將在上海的交通銀行前灘31演藝中心舉辦音樂會，王子更強調「不見不散」，引發大陸網友怒喊：「退票！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐輸在哪？網列出范姜vs.王子列表 徵信社業者爆料3000萬賠償金
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子邱勝翊有婚外情，引發網友「獵巫」范姜好友圈，多位藝人也紛紛表態力挺或分享類似經歷。徵信社執行長曾在9月節目透露案例，暗指范姜彥豐可能獲得3000萬賠償金，網友也開始比較范姜與王子條件。事件持續在社群媒體上發酵，討論熱度不斷攀升！TVBS新聞網 ・ 1 天前
宛如彭振聲翻版！林俊言偵訊指黃景茂「明知違法」 他也連喊4次「沒有」
台北地院審理京華城案，今（10/30）日勘驗同案被告、前都發局長黃景茂的偵訊影音。畫面顯示，檢察官林俊言多次質問黃景茂，是否「明知違法」仍將本案送進都委會研議。黃景茂一度否認，期間連喊4次「沒有」，跟林俊言問彭振聲是否承認圖利犯行的反應一樣。黃景茂還解釋「送研議不一定是贊成或反對」，但經林俊言反覆質問，黃景茂最後不再爭辯，回應「對，我是奉交下，一定要…一定要提。」最後「明知違法」和「奉交下」一併被寫在筆錄上。太報 ・ 1 天前
粿粿遭尪控婚內出軌 王子昔滑雪曖昧留言「睡姿、啪啪啪」被挖
范姜彥豐今（29日）在社群發文，控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息震撼演藝圈。事件爆發後，隨著風波延燒，網友也開始「考古」過往三人互動，發現王子與粿粿早在過去滑雪行期間就頻繁互動，言詞曖昧，引發熱議。不過如今王子疑似悄悄刪除部分貼文與留言，但相關對話截圖仍早已在網上被瘋傳。中時新聞網 ・ 1 天前
無視王子爆不倫！舊愛鄧麗欣近況曝光「狀態極佳」網讚：幸好分手
范姜彥豐29日痛心指控妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻就此破裂。隨著事件延燒，王子過往情史被挖出，唯一公開認愛的對象是香港女星鄧麗欣，而舊愛對他的醜聞完全無視，反而忙著與閨密及粉絲慶生，笑容滿面被網友大讚「單身狀態超幸福」。自由時報 ・ 11 小時前
范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿昔讚他「能力強」網1分析：慕強沒錯
事實上，粿粿過去從在節目上說過自己喜歡有趣的人，不過范姜彥豐個性稍嫌無聊，先前受訪時，粿粿也特別讚嘆王子非常厲害，腦袋很有想法。網友分析，以粿粿個性自然會慕強，被能力好的王子吸引。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前