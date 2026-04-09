《認哥》男星賭博又酒駕！突曝「腦出血住院」 公司發聲了

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韓國的喜劇演員兼歌手的李陳鎬（이진호）傳出因腦出血住院。（圖／翻攝自認識的哥哥 IG）





韓國的喜劇演員兼歌手的李陳鎬（이진호）近年來醜聞纏身、消失螢光幕，如今卻傳出急性腦出血，如今送醫治療住進了加護病房。

李陳鎬在醜聞纏身後，如今經紀公司SM C&C對外發聲，表示：「李陳鎬在本周早些時候發生腦出血，目前正在加護病房住院治療中，所幸並無生命危險。」

事實上，李陳鎬先在2024年10月爆出染上非法線上賭博欠下龐大債務，並和BTS（防彈少年團）Jimin、隨後主持人李壽根、歌手河成雲借款，但並沒有按時還款，隨後退出了《認識的哥哥》主持班底。

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2025年9月又被女友檢舉酒駕，結果女友沒幾日陳屍家中，主要不過並非他殺，據悉是因被爆出檢舉一事，承受了巨大的心理壓力，曾多次向身邊友人傾訴精神壓力過大、情緒低落，沒想到最終卻傳出憾事。

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